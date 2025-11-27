O POVO conquista três categorias do Prêmio Cegás de Jornalismo 2025

Armando de Oliveira Lima, Marina Rebouças,Fábio Lima, Bruna Lira / Crédito: O POVO

O POVO conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar do Prêmio Cegás de Jornalismo nas categorias texto e fotojornalismo. A rádio O POVO CBN conquistou o segundo lugar na categoria áudio.

Armando de Oliveira Lima ressaltou que a nova conquista, pelo segundo ano consecutivo, reconhece o trabalho continuado da equipa na cobertura do setor: “Importante sempre destacar que é um trabalho de equipe, de profissionais dedicados a entregar um conteúdo de excelência.”

￼ENTRE as opções menos poluentes e de menor custo, o GNV tem sido preferência entre os cearenses Crédito: FÁBIO LIMA Na categoria fotojornalismo, Fábio Lima, conquistou o primeiro lugar com a imagem que integrou a mesma série vencedora de texto.

