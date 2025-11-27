Prêmio ArcelorMittal de Inovação é conquistado por equipe feminina 

ArcelorMittal investe em robótica educacional desde 2024 / Crédito: Divulgação

O troféu 2025 do Prêmio ArcelorMittal de Inovação foi conquistado por uma equipe de FLL (First Lego League) 100% feminina, durante o torneio de robótica do Festival Regional SESI de Educação. O anúncio da vencedora reconheceu o projeto que melhor inovou, agregando segurança, liderança, qualidade e sustentabilidade na solução de problemas por meio de novas tecnologias. Ao todo, 59 equipes do Ceará, Sergipe e Mato Grosso, da rede SESI Ceará e de escolas públicas, disputaram esta e outras premiações durante a programação, dias 21, 22 e 23 de novembro, em Fortaleza.

"Nós queremos ajudar a construir um futuro mais inovador e conectado. Por isso apoiamos a robótica educacional. Acreditamos que investir em conhecimento é investir em transformação", afirmou Emanuela França, gerente de Comunicação e Relações Institucionais na unidade Pecém da ArcelorMittal. A vitória da equipe composta por meninas, na segunda edição do Prêmio ArcelorMittal de Inovação, também foi destacada pela gestora. "Temos um grande desafio, o de ajudar a ampliar o percentual de mulheres em carreiras STEAM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. As mulheres nem sempre são incentivadas a seguirem para essas áreas do conhecimento. O interesse e a curiosidade das crianças e jovens pela robótica educacional estão contribuindo com a construção dessa diversidade", comemorou Emanuela França. No Ceará, a ArcelorMittal investe em robótica educacional desde 2024, em parceria com o SESI Ceará. Em São Gonçalo do Amarante (SGA), 60 estudantes do Ensino Fundamental (anos finais) das escolas EEFTI José Maria de Barros Pinho e EEF Adelino Alcântara Filho foram comtemplados em 2025 pelo projeto Fábrica de Robôs do SESI, patrocinado pela produtora de aço no município, que culminou na participação no torneio de robótica. A coordenadora pedagógica da escola Barros de Pinho, Lorena Moreira, acompanhou os alunos nessa primeira experiência deles em torneios. A criatividade, o raciocínio lógico e o trabalho em equipe foram destacados por ela como as habilidades mais desenvolvidas e percebidas nos estudantes que participam do projeto. "Inclusive, alguns deles não lidavam muito bem com a tecnologia e houve esse estímulo", acrescentou a docente. Do Ceará para o mundo