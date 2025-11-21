ADVB-CE divulga finalistas do 1º Prêmio Top de Vendas 2025

A ADVB-CE divulgou os finalistas da 1ª edição do Prêmio Top de Vendas 2025, que reconhece estratégias inovadoras e resultados expressivos no mercado cearense / Crédito: Guilherme Cordeiro/Divulgação

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Ceará (ADVB-CE) divulgou os finalistas da 1ª edição do Prêmio Top de Vendas, iniciativa criada para reconhecer profissionais, empresas e estratégias que se destacaram no mercado cearense. A entrega está marcada para 25 de novembro, no BS Design, com cerca de 250 convidados.



Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O prêmio nasce em 2025 com a proposta de se tornar anual, reunindo diferentes perfis de atuação, de grandes corporações a empresas de menor porte, além de profissionais autônomos e lideranças de diversos segmentos. Segundo a organização, o objetivo é valorizar práticas que combinam inovação, performance e relacionamento com o cliente, em um cenário de mercado cada vez mais competitivo e digitalizado.

Nesta primeira edição, a curadoria dos cases ficou sob responsabilidade da Gomes de Matos Consultoria, que conduziu a análise técnica junto ao júri técnico nomeado pela empresa. A avaliação considerou cinco critérios, entre eles reputação e notoriedade, que incluíram o peso da votação popular. A mobilização foi expressiva: só os cases abertos ao voto público somaram quase 20 mil votos.



Apesar de não antecipar detalhes sobre os projetos mais inovadores para não indicar vencedores, a comissão aponta que, entre os finalistas, pelo menos cinco cases foram considerados “surpreendentes” pelo impacto, criatividade ou resultados alcançados.

O presidente da ADVB-CE, Wladson Sidney, avalia que o prêmio trouxe uma mobilização inédita entre profissionais de vendas, tradicionalmente reconhecidos apenas no curto prazo, conforme as metas mensais:

“O prêmio honra o legado desses profissionais. A gente percebe um sentimento real de valorização, de diretores a empreendedores, de empresas bilionárias a negócios menores. A premiação dá longa vida aos resultados, reconhecendo o esforço, a estratégia e o impacto de quem faz a economia girar.”

