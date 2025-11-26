Correios coloca 1,5 mil bens usados à venda no Ceará

Foram postos à venda computadores e bicicletas. Ao mesmo tempo, a estatal tenta se recuperar da maior crise financeira pela qual já passou

Os Correios colocaram à venda cerca de 1.590 itens considerados inservíveis para as atividades da estatal no Ceará. Entre os bens disponíveis estão microcomputadores, notebooks, impressoras, bicicletas, cadeiras, condicionadores de ar e geladeiras.

Os interessados podem visitar os materiais na unidade da empresa em Fortaleza, na Avenida Almirante Tamandaré, 75 – Praia de Iracema, até esta sexta-feira, 28, das 8 horas às 16 horas.

Os bens serão ofertados em lotes, por dispensa de licitação, e serão vendidos ao proponente que apresentar a maior oferta. As propostas devem ser enviadas até as 17 horas do dia 28 de novembro de 2025, por meio de uma das seguintes formas:

Correspondência (carta ou ofício, via postal) para Avenida Almirante Tamandaré, 75 - Praia de Iracema, Fortaleza-CE, CEP 60060-913; Mensagem eletrônica, com proposta digitalizada para os e-mails: [email protected] ou [email protected] ; Entrega presencial, na Seção de Bens Móveis dos Correios no Ceará (SBEM/GEPAS/COSUP/SE/CE), no mesmo endereço acima.

Correios ao meio de crise; Saiba mais



A venda dos bens ocorre em meio à maior crise financeira da história da estatal.

Os Correios enfrentam queda de receita diante do aumento da concorrência privada e a obrigação legal de atender todos os municípios brasileiros. Muitos deles com operações deficitárias.