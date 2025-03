Carnaval começa com GNV mais caro e diesel S10 mais barato no Ceará

GNV teve maior alta entre os combustíveis pesquisados no Ceará, na semana entre 23 de fevereiro e 1º de março de 2025 / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O cearense que for abastecer o veículo neste sábado de Carnaval, 1º de março, vai encontrar pouca variação média no preço dos combustíveis em relação à semana passada, com altas e quedas abaixo de 1%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Contudo, dois combustíveis em particular tiveram alta e queda, respectivamente, mais expressivas que os demais: o Gás Natural Veicular (GNV), que teve elevação no preço médio de 0,7% e o diesel S10, cujo preço também teve variação de 0,7%, só que para baixo.

Os dados são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já o diesel S10, versão mais consumida do produto no País, passou de R$ 6,53 para R$ 6,48 em uma semana, ou R$ 0,05 a menos por litro. A variação entre postos, porém, também é alta, de 21,6%, podendo o combustível ser encontrado a R$ 5,89 em Fortaleza e a R$ 7,29 em Iguatu. Por sua vez, o diesel comum (B S500) teve a segunda maior alta semanal no Ceará entre os produtos pesquisados pela ANP, de 0,6%, ou cerca de R$ 0,04 a mais, passando de R$ 6,65 para R$ 6,69, por litro. Já a variação entre postos foi a menor entre todos os combustíveis: 5,1%. Ainda entre os itens que tiveram alta na semana encerrada neste sábado, aparece a gasolina comum que ficou praticamente estável com elevação de 0,1% no preço médio do produto, que passou de R$ 6,20 para R$ 6,21 no período analisado.

A variação entre postos foi de 19,4%, a segunda menor entre os itens pesquisados pela ANP. O preço mais em conta da gasolina comum foi encontrado em Fortaleza, R$ 5,77 por litro. Já o valor mais salgado foi encontrado em Itapipoca e Sobral, R$ 6,89 por litro. Demais combustíveis têm queda nos preços Os outros três produtos pesquisados pela ANP tiveram queda de preço na última semana. A gasolina aditivada, por exemplo, teve redução de 0,4%, ou cerca de R$ 0,03 por litro, passando de R$ 6,39 a R$ 6,36 em média, o valor do litro, com variação de 22% entre os postos visitados pela agência reguladora.