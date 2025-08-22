Ceará receberá R$ 200 milhões para projetos de transição energética e inovação

Evento ocorreu no Palácio da Abolição / Crédito: Carlos Gibaja e Hiane Braun/Reprodução/ Governo do Ceará

O Ceará receberá aproximadamente R$ 200 milhões do Governo Federal para reforçar as áreas de ciência e tecnologia, com foco também na transição energética. Os investimentos foram anunciados nesta sexta-feira, 22 de agosto, pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Uma das contempladas é a Casa dos Ventos, com aporte de R$ 128 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Esse valor é acrescido de uma contrapartida da empresa, de R$ 68 milhões. O objetivo é desenvolver estudos de engenharia que possibilitarão a decisão de prosseguimento para as fases posteriores da construção da usina de produção de hidrogênio e amônia verde. A estimativa é produzir até 900 ktpa de amônia verde para exportação e potencial utilização como combustível para navegação marítima. Outros R$ 70 milhões serão aplicados na capacitação em Inteligência Artificial (IA), via Lei de TICs, em parceria com a Softex.

"São desafios da cadeia produtiva do hidrogênio verde que estamos atuando para poder garantir a realização desses investimentos." Por fim, o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda, ressaltou que o investimento em ciência não é despesa. Segundo ele, “é um investimento com retorno altíssimo para o Ceará e o Brasil”. “A ciência voltou para ficar e o presidente Lula falou que não existe contingenciamento de recursos, e é isso que estamos fazendo aqui”, complementou.

Outros projetos do Ceará Além disso, segundo a titular da Pasta, já foram destinados mais de R$ 1,3 bilhão para o Ceará no setor de ciência e tecnologia. Desde o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram cerca de R$ 705 milhões somente pelo Finep, com 131 projetos. Entre eles está o P90, da empresa J.Macêdo, que visa modernizar e automatizar o processo produtivo de derivados de trigo, utilizando tecnologias de ponta da indústria 4.0 para aumentar a eficiência operacional e reduzir desperdícios. São mais de R$ 88,5 milhões.