Fazenda/Machado: mercado de carbono terá regulação implementada em 2026

A subsecretária de Regulação e Metodologias da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono, Ana Paula Machado, disse que a área terá a primeira regulação geral implementada em 2026. A nova secretaria foi criada em meados de outubro, no âmbito do Ministério da Fazenda, sob chefia de Cristina Reis.

"A gente vai fazer uma análise de impacto regulatório com o olhar de ter o maior escopo possível, porque quanto maior a cobertura do mercado regulado, maior vai ser a sua eficiência, mas também imaginando critérios de viabilidade e pontos de regulação", disse. Segundo ela, há uma série de estudos sendo feitos, porque esta é uma agenda para preparar a economia brasileira para um novo cenário internacional, em que a precificação de carbono é um caminho "sem volta".