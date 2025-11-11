Roberto Macêdo: "Empresário de notável visão", diz Fiec

￼ Roberto Macêdo foi presidente da Fiec / Crédito: Divulgação

Entre as homenagens feitas ao empresário Roberto Proença de Macêdo, falecido nessa segunda-feira, 10, aos 81 anos, em Fortaleza, destaque para o atual presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, que enalteceu o legado de Roberto como líder classista. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Empresário de notável visão e um dos mais importantes líderes da industrialização contemporânea do nosso Estado", disse, representando toda diretoria da entidade, presidentes dos sindicatos industriais, ex-presidentes ainda vivos, líderes e colaboradores do Sistema Fiec e de todos os industriais do Ceará.

Amigo pessoal de Roberto, Ricardo Cavalcante declara que sua partida é especialmente dolorosa, por se tratar de um "amigo, irmão, conselheiro constante e presença segura". Sobre a gestão de Roberto à frente da Fiec, ele aponta que ela marcou uma transformação estrutural profunda, "dando à Federação agilidade, modernidade e coerência institucional". "Roberto nos ensinou que para ser um grande líder, basta agir com verdade, serenidade e firmeza de princípios. Foi ele quem consolidou uma cultura de ética e austeridade a serviço do bem comum, deixando um legado que permanecerá como referência para todas as futuras gerações industriais do Ceará", afirma. O presidente da Fiec finaliza dizendo: "Roberto Proença de Macêdo viverá em nossa memória, em nossas instituições e em nossos passos".

A informação sobre a morte foi confirmada pelo Grupo J. Macêdo nesta manhã. A Fiec decretou luto oficial de três dias em razão da partida do ex-presidente da entidade. O velório está marcado para às 10 horas na funerária Ternura, com missa às 14 horas. Já o sepultamento deve ocorrer no Cemitério São João Batista, às 16 horas. Por meio de nota, o Grupo J. Macêdo destaca o legado do empresário, marcado pela "generosidade, integridade, fé e sensibilidade nas relações humanas".