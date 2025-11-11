Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roberto Macêdo: "Empresário de notável visão", diz Fiec

Atual presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante enaltece legado do empresário Roberto Macêdo, falecido nessa segunda-feira, 10, aos 81 anos
Entre as homenagens feitas ao empresário Roberto Proença de Macêdo, falecido nessa segunda-feira, 10,  aos 81 anos, em Fortaleza, destaque para o atual presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, que enalteceu o legado de Roberto como líder classista.

"Empresário de notável visão e um dos mais importantes líderes da industrialização contemporânea do nosso Estado", disse, representando toda diretoria da entidade, presidentes dos sindicatos industriais, ex-presidentes ainda vivos, líderes e colaboradores do Sistema Fiec e de todos os industriais do Ceará.

Amigo pessoal de Roberto, Ricardo Cavalcante declara que sua partida é especialmente dolorosa, por se tratar de um "amigo, irmão, conselheiro constante e presença segura".

Sobre a gestão de Roberto à frente da Fiec, ele aponta que ela marcou uma transformação estrutural profunda, "dando à Federação agilidade, modernidade e coerência institucional".

"Roberto nos ensinou que para ser um grande líder, basta agir com verdade, serenidade e firmeza de princípios. Foi ele quem consolidou uma cultura de ética e austeridade a serviço do bem comum, deixando um legado que permanecerá como referência para todas as futuras gerações industriais do Ceará", afirma.

O presidente da Fiec finaliza dizendo: "Roberto Proença de Macêdo viverá em nossa memória, em nossas instituições e em nossos passos".

Legado de Roberto Macêdo

Um dos mais importantes industriais do Brasil, era presidente do Conselho de Administração do Grupo J. Macêdo. Roberto deixa esposa, quatro filhos, dez netos e três bisnetos.

O empresário também atuou como articulista no O POVO.

A informação sobre a morte foi confirmada pelo Grupo J. Macêdo nesta manhã. A Fiec decretou luto oficial de três dias em razão da partida do ex-presidente da entidade. 

O velório está marcado para às 10 horas na funerária Ternura, com missa às 14 horas. Já o sepultamento deve ocorrer no Cemitério São João Batista, às 16 horas.

Por meio de nota, o Grupo J. Macêdo destaca o legado do empresário, marcado pela "generosidade, integridade, fé e sensibilidade nas relações humanas".

"Roberto Macêdo deixa um legado marcado pela generosidade, integridade, fé e sensibilidade nas relações humanas. Sua trajetória inspira todos nós a seguirmos firmes na construção de um futuro guiado pelos valores que sempre nortearam sua vida e o propósito da família Macêdo."

Governo e Prefeitura lamentaram morte


O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) lamentou a morte do industrial e destacou sua trajetória "marcada pela visão empreendedora, integridade e compromisso com o desenvolvimento do país". "Deixa um legado de trabalho, inspiração e exemplo para todos nós. Nossos sentimentos à família e aos amigos neste momento de dor", escreveu. 

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) também lamentou o ocorrido. "Contribuiu por décadas para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. Aos amigos e familiares, desejo serenidade neste momento delicado", escreveu nas redes sociais.  

