Cegás: tecnologia, vida e saúde no trabalho

Roberto Wagner, gerente da companhia, ressaltou a construção de um Pacto pela Segurança do Trabalho também com olhar de atenção ao Meio Ambiente, como resultado efetivo. Bertran Rodrigues da FIEC (Federação das Indústrias do Ceará), Vitória Amâncio do Ministério do Trabalho, Roselena Cavalcante do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e Romeu Coutinho da RS2 Consultoria, compuseram o conteúdo do encontro.

A Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) realizou evento com cerca de 200 pessoas voltado para público interno com foco em saúde e segurança do trabalho, além de meio ambiente e tecnologias.

A conclusão não poderia ser mais didática: cumprir as normas e desenvolver a cultura de segurança e saúde, a fim de preservar vidas, tem estreita relação com tecnologia, uma vez que esta permite a utilização de sistemas inteligentes de monitoramento, análise de dados em tempo real e automação de processos, garantindo maior confiabilidade operacional, redução de riscos e respostas mais rápidas a situações críticas.

"Ao mesmo tempo, as mais diversas ferramentas tecnológicas também possibilitam integrar práticas ambientais sustentáveis, reforçando o compromisso de que segurança, saúde e respeito ao meio ambiente caminham juntos como pilares do ESG para a perenidade e competitividade da companhia", esclarece Roberto.

O presidente da Cegás, Miguel Nery, fala que parar o pessoal da operação para refletir sobre os pontos críticos da segurança no dia a dia é fundamental em função da vida ser inegociável.

Além disso é importante registrar que algumas normas, como a ISO 45.001 e 14.001 influenciam diretamente em financiamentos, investimentos internacionais e contratações por grandes companhias, portanto metodologias de respeito às pessoas e ao meio ambiente dialogam também com a saúde financeira das empresas.