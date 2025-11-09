Etanol lidera baixa de preços na semana com queda de 2,06% no CE

A produção do etanol foi de 35,4 bilhões de livros, o crescimento foi de 15,5% / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O etanol encerrou a semana com preço médio de R$ 4,75 no Ceará. Queda de 2,06% em sete dias, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa realizada em 107 postos cearenses, no período de 2 a 8 deste mês, mostrou que o etanol mais em conta é encontrado no município de Fortaleza (R$ 4,43) e o mais caro em Itapipoca (R$ 5 O Povo,62).

Foi ainda o tipo de combustível que ficou mais barato em relação ao apurado na semana imediatamente anterior. Entretanto, o etanol não é mais competitivo que a gasolina comum, que está em R$ 6,22 no Estado. Isso porque para ser vantajoso é preciso que o preço do primeiro seja até 70% do segundo. E, neste caso, a paridade está em 76,3%. Também está mais caro que a média brasileira, que é de R$ 4,28. No acumulado do mês, a variação de preços do biocombustível é negativa em 3,65%. Já no comparativo com a primeira semana de 2025, o cenário é de alta de 0,21%. Confira evolução no preço médio do etanol no Ceará 26/10/2025 a 01/11/2025 - R$ 4,85

02/11/2025 a 08/11/2025 - R$ 4,75 Variação no mês: - 3,65% Variação no ano: 0,21%

Gasolina comum está R$ 0,03 mais barata no Ceará O levantamento da ANP mostra que a gasolina comum teve leve recuo de 0,48% em relação à média constatada na semana de 26 de outubro a 1º de novembro, que era de R$ 6,25. No recorte por municípios, abastecer com gasolina é mais barato em Quixadá ( R$ 5,69) e é mais caro em Itapipoca (R$ 6,68). Está também mais caro que a média do País (R$ 6,17). Em relação à semana equivalente de outubro, o preço médio da gasolina no Estado caiu 1,11%. Já no acumulado do ano a redução chega a 2,51%, o maior percentual dentre os combustíveis pesquisados pela ANP.

Confira evolução no preço médio da gasolina no Ceará

26/10/2025 a 01/11/2025 - R$ 6,22

02/11/2025 a 08/11/2025 - R$ 6,25

Variação no mês: -1,11%

Variação no ano: -2,51% Outro produto que também ficou mais barato nos postos cearenses foi a gasolina aditivada. Neste caso, o preço médio variou de R$ 6,39 para R$ 6,37 em sete dias, leve queda de 0,31%. A mínima para o item é encontrada em Quixadá (R$ 5,79) e máxima em Itapipoca (R$ 6,77). No Brasil, o preço médio é de R$ 6,39. De acordo com os dados da ANP, a gasolina aditivada acumula redução de 0,93% no mês e de 2,45% no ano.