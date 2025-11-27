CMN amplia limites para contratação de operações de crédito do setor público em 2025

"Os limites originalmente fixados para 2025 - tanto para operações com garantia quanto sem garantia da União - estão praticamente esgotados", explicou o Ministério da Fazenda, por meio de nota.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 27, um aumento dos limites para contratação de operações de crédito com órgãos e entidades do setor público em 2025. A resolução número 5.264 foi publicada pelo Banco Central no seu sistema de mensageria (BCCorreio), e entra em vigor imediatamente.

O limite para contratação de operações de crédito com garantia da União aumentou de R$ 9,5 bilhões para R$ 12,1 bilhões. Nas operações com garantia contempladas pelo Novo PAC, o limite passou de R$ 2,7 bilhões para R$ 2,9 bilhões. E, nas operações do Novo PAC sem garantia, de R$ 4,3 bilhões para R$ 4,6 bilhões.

Segundo a Fazenda, aproximadamente 85% do sublimite para contratações em operações relacionadas ao Novo PAC já foi comprometido. Além disso, parte do espaço fiscal reservado às operações dos programas de Ajuste Fiscal e do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAF) não vai ser usado em 2025, o que permitiu ao CMN realocar esse valor.

A pasta afirma que a realocação não terá impacto negativo na projeção de resultado primário dos entes subnacionais.