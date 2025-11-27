Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CMN amplia limites para contratação de operações de crédito do setor público em 2025

Autor Agência Estado
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 27, um aumento dos limites para contratação de operações de crédito com órgãos e entidades do setor público em 2025. A resolução número 5.264 foi publicada pelo Banco Central no seu sistema de mensageria (BCCorreio), e entra em vigor imediatamente.

"Os limites originalmente fixados para 2025 - tanto para operações com garantia quanto sem garantia da União - estão praticamente esgotados", explicou o Ministério da Fazenda, por meio de nota.

O limite para contratação de operações de crédito com garantia da União aumentou de R$ 9,5 bilhões para R$ 12,1 bilhões. Nas operações com garantia contempladas pelo Novo PAC, o limite passou de R$ 2,7 bilhões para R$ 2,9 bilhões. E, nas operações do Novo PAC sem garantia, de R$ 4,3 bilhões para R$ 4,6 bilhões.

Segundo a Fazenda, aproximadamente 85% do sublimite para contratações em operações relacionadas ao Novo PAC já foi comprometido. Além disso, parte do espaço fiscal reservado às operações dos programas de Ajuste Fiscal e do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAF) não vai ser usado em 2025, o que permitiu ao CMN realocar esse valor.

A pasta afirma que a realocação não terá impacto negativo na projeção de resultado primário dos entes subnacionais.

