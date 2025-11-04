Com TikTok, 5 data centers e uma fábrica aprovados no Ceará

5 data centers, com um do TikTok, e fábrica de amônia são aprovados no CearáO Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportações (CZPE) aprovou a instalação dos empreendimentos que somam R$ 583 bilhões em investimentos
O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportações (CZPE) aprovou a instalação de cinco data centers, incluindo o do TikTok, e uma indústria de amônia verde na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE), localizada no Pecém. São R$ 583 bilhões de aportes estimados.
Os investimentos previstos para os cinco centros de dados são de R$ 571 bilhões, dos quais R$ 81 bilhões vão para obras de infraestrutura e de energia limpa e sustentável.
Estes montantes serão aportados pelas empresas Bytedance (Tik Tok) e Exportdata.
Juntos, os cinco projetos data center esperam exportar em torno de R$ 80 bilhões por ano em serviços, contribuindo para fortalecer a balança comercial brasileira nesse setor.
Apenas a fábrica para produção de amônia verde líquida chega a R$ 12 bilhões em prospecções.
No Brasil, foram 12 novos projetos empresariais aprovados, distribuídos em três ZPEs, que somam R$ 585 bilhões.
Portanto, o Ceará concentrou metade das aprovações e 99% do volume de investimentos estimados.
Quatro data centers da Exportdata no Ceará
A Exportdata prevê a construção de quatro unidades que entrarão em operação entre 2027 e 2032.
Somente ela fala em R$ 349 bilhões, incluindo equipamentos, obras de infraestrutura e de geração de energia eólica e solar. Espera-se a criação de 95 mil empregos diretos e indiretos.
Um data center do TikTok no Ceará
Já o data center da Bytedance Brasil Tecnologia Ltda., do TikTok, gira em torno de R$ 108 bilhões até 2035 em equipamentos de alta tecnologia.
O volume é para investimentos diretos em infraestrutura e indiretos em compra de energia limpa e renovável ainda serão definidos pela empresa e adicionados a esses valores.
O início da operação será em 2027, mas para o decênio posterior a 2035 (36-46), a empresa espera investir outros R$ 135 bilhões em atualizações tecnológicas.
Na operação, são estimados 550 empregos diretos e indiretos e nas obras de infraestrutura 3.800.
Projeto industrial de amônia verde líquida no Ceará
Para o projeto industrial ligado ao hidrogênio de baixo carbono, com produção de amônia verde líquida a partir de energia renovável e água de reúso, são estimados R$ 12 bilhões.
O projeto é da empresa CDV Pecém, e prospecta-se a produção anual de 900 mil toneladas de amônia verde e geração de 1.230 postos de trabalho.
Os avais foram dados durante, a 41ª reunião ordinária do CZPE, o que abrangeu 12 projetos empresariais, somando R$ 585 bilhões em investimentos no Brasil.
Conforme comunicado da CZPE, o potencial é de gerar R$ 99 bilhões anualmente em novas receitas para exportação, além de 26 mil novos empregos diretos e mais R$ 21,7 bilhões em investimentos indiretos.
Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, esse volume de aplicações impulsiona a competitividade do Brasil, estimulando a exportação com sustentabilidade.
“São investimentos, incluindo o projeto estratégico de hidrogênio verde, que colocam o Brasil na vanguarda da inovação e da economia de baixo carbono, gerando renda e emprego para os brasileiros”, disse.
Investimentos aprovados em todo o Brasil
Em todo o Brasil, foram 12 novos projetos empresariais aprovados, distribuídos em três ZPEs, que somam:
- R$ 585 bilhões em novos investimentos
- R$ 99 bilhões em novas receitas anuais de exportação
- 26 mil novos empregos diretos
Além dos seis projetos do Ceará, portanto, na mesma reunião, o Conselho aprovou pedido de criação de nova ZPE no Pará, proposta pelo governo daquele estado.
A criação já inclui a aprovação de um projeto-âncora da Bravo Metals Ltda., para processamento de metais de platina, níquel e cobre.
São R$ 1 bilhão em investimentos e a estimativa é que esse primeiro projeto já crie na ZPE de Bacarena 2.500 empregos na implantação e 210 empregos na operação, diretos e indiretos.
Ainda foi autorizada instalação da empresa Biomasstrust Ltda. na futura ZPE de Aracruz (ES). Com atividade voltada para exportação, o projeto conta com investimentos de R$ 250 milhões.
Fabio Pucci, secretário-executivo do CZPE, frisou sobre o resultado da reunião que ele evidencia o quanto o regime de ZPE tem se fortalecido como instrumento de atração de investimentos produtivos, geração de empregos e estímulo às exportações brasileiras.
“É gratificante ver o trabalho técnico, transparente e estratégico que temos feito no CZPE — junto a estados, municípios, empresas, Congresso Nacional, ministérios e associações — se traduzir em avanços tão concretos para o País”, acrescentou.
Para ele, as ZPE estão, de fato, “ganhando protagonismo” na nova política industrial e na estratégia de reindustrialização sustentável do Brasil.
“Vivemos hoje um momento absolutamente paradigmático na história dessa política, depois de37 anos de resultados até então limitados”, destacou.
