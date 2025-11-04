Com TikTok, 5 data centers e uma fábrica aprovados no Ceará

Vista Aérea de onde vão construir o data center do Tiktok / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportações (CZPE) aprovou a instalação de cinco data centers, incluindo o do TikTok, e uma indústria de amônia verde na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE), localizada no Pecém. São R$ 583 bilhões de aportes estimados. Os investimentos previstos para os cinco centros de dados são de R$ 571 bilhões, dos quais R$ 81 bilhões vão para obras de infraestrutura e de energia limpa e sustentável.

Estes montantes serão aportados pelas empresas Bytedance (Tik Tok) e Exportdata. Juntos, os cinco projetos data center esperam exportar em torno de R$ 80 bilhões por ano em serviços, contribuindo para fortalecer a balança comercial brasileira nesse setor. Apenas a fábrica para produção de amônia verde líquida chega a R$ 12 bilhões em prospecções.

No Brasil, foram 12 novos projetos empresariais aprovados, distribuídos em três ZPEs, que somam R$ 585 bilhões. Portanto, o Ceará concentrou metade das aprovações e 99% do volume de investimentos estimados. Quatro data centers da Exportdata no Ceará A Exportdata prevê a construção de quatro unidades que entrarão em operação entre 2027 e 2032.

Somente ela fala em R$ 349 bilhões, incluindo equipamentos, obras de infraestrutura e de geração de energia eólica e solar. Espera-se a criação de 95 mil empregos diretos e indiretos. Um data center do TikTok no Ceará Já o data center da Bytedance Brasil Tecnologia Ltda., do TikTok, gira em torno de R$ 108 bilhões até 2035 em equipamentos de alta tecnologia. O volume é para investimentos diretos em infraestrutura e indiretos em compra de energia limpa e renovável ainda serão definidos pela empresa e adicionados a esses valores.

O início da operação será em 2027, mas para o decênio posterior a 2035 (36-46), a empresa espera investir outros R$ 135 bilhões em atualizações tecnológicas. Na operação, são estimados 550 empregos diretos e indiretos e nas obras de infraestrutura 3.800. Projeto industrial de amônia verde líquida no Ceará Para o projeto industrial ligado ao hidrogênio de baixo carbono, com produção de amônia verde líquida a partir de energia renovável e água de reúso, são estimados R$ 12 bilhões.