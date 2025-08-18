Pecém assina pré-contrato para água de reúso no hub de hidrogênio verde

Vista aérea de onde vão construir o data center do TikTok no Complexo do Pecém. O empreendimento também deve receber água de reúso / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A) assinou nesta segunda-feira, 18 de agosto, pré-contrato com a Utilitas, empresa que ficará responsável pela produção e fornecimento de água de reúso para o hub de hidrogênio verde (H2V) instalado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará. Ela é formada pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), Marquise, GS Inima e pela PB Construções, marcas que formam uma Sociedade de Propósito Específico (SPE).

O fornecimento é viabilizado pelo Projeto Hidrus, que capta e trata efluentes sanitários da Região Metropolitana de Fortaleza na Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) até atingir padrões industriais. A água tratada será transportada pelo trecho 5 do Eixão das Águas e entregue às fábricas instaladas no Cipp, incluindo os empreendimentos voltados ao hidrogênio verde e data centers. Um acordo prévio chegou a ser assinado em novembro de 2022 envolvendo as partes, em que ficou previsto que a parceria utilizaria água de reúso proveniente dos esgotos tratados do macrossistema de esgotamento sanitário de Fortaleza, que também engloba as cidades de Maracanaú e Caucaia. O fornecimento de água bruta para fins de reúso nesses moldes seria o primeiro da história do Ceará.

Capacidade de água de reúso O POVO apurou com a Cagece que existe a capacidade de vazão de 2,4 m³/por segundo de efluentes tratados para atender a demanda do Complexo do Pecém. Além disso, essa capacidade pode ser expandida a partir da atuação da Aegea, empresa vencedora da Parceria Público-Privada de saneamento básico para a Grande Fortaleza. Inicialmente, chegou a se cogitar ainda a possibilidade de utilizar água dessalinizada. Mas, a opção pela água de reúso foi a escolhida.