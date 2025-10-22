Data center Tik Tok CE: entidades denunciam licenciamentos

Entidades pedem suspensão de licenciamentos de data center do Tik Tok no CearáProjeto bilionário da ByteDance, controladora do TikTok, é acusado de falhas no licenciamento e risco de impactos sociais e ambientais no Ceará por entidades e povo Anacé
Mesmo após denúncia ao Ministério Público Federal (MPF), o licenciamento do mega data center da chinesa ByteDance — empresa controladora do Tik Tok — segue tramitando na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), no Ceará.
É o que se queixam o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), o povo indígena Anacé e as organizações cearenses Instituto Terramar e Escritório Frei Tito, que protocolaram, em conjunto, uma representação na 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.
Eles frisam “graves irregularidades” no processo aprovado no Estado e pedem suspensão imediata do licenciamento e anulação da licença prévia concedida.
As organizações e o povo indígena Anacé afirmam que o processo avança sem estudos adequados e sem diálogo com as comunidades afetadas.
O projeto chamado de Data Center Pecém, que será construído em Caucaia, prevê consumo energético de 210 megawatts (MW), o equivalente ao gasto diário de mais de 2,2 milhões de pessoas, próximo da população da cidade de Fortaleza (2,5 milhões de habitantes).
Esse é o montante da primeira fase, mesma capacidade de energia de cerca de 84.000 casas. Na segunda etapa, a previsão é dobrar.
“Se a licença for concedida e as obras começarem, será muito mais difícil reverter os danos depois”, alerta Julia Catão Dias, coordenadora do Programa de Consumo Responsável e Sustentável do Idec.
“Essas infraestruturas vão disputar energia e água com a população, agravando desigualdades em nome de uma digitalização sem transparência.”
Sobre o recurso hídrico, em um primeiro momento, a Casa dos Ventos, empresa responsável pelo projeto para o Tik Tok, informou que o abastecimento para consumo total seria obtido por meio de “poços artesianos instalados no local”, mesmo meio utilizado por alguns moradores.
Mas, no dia 18 de agosto de 2025, a Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A) assinou um acordo com a empresa Utilitas, formada pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), Marquise, GS Inima e pela PB Construções.
A empresa ficará responsável pela produção e fornecimento de água de reúso para o hub de hidrogênio verde (H2V).
A água sairá de efluentes sanitários da Região Metropolitana de Fortaleza na Estação de Produção de Água de Reúso (Epar). O data center se utilizará do sistema, que tende a diminuir muito o consumo hídrico.
Duas outorgas para direito de recursos já foram concedidas pela Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH) para o uso da água.
Licença simplificada e falta de consulta a povos indígenas
As organizações denunciam que o empreendimento foi enquadrado como de “baixo impacto ambiental”, o que permitiu o uso de um Relatório Ambiental Simplificado (RAS), instrumento aplicado normalmente a pequenas obras.
Essa classificação dispensou a elaboração de um Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), as audiências públicas e a participação do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema).
Em relação aos licenciamentos, falta de diálogo e EIA/Rima, O POVO procurou a Semace e assim que a resposta for dada esta matéria será atualizada.
O povo Anacé, que vive tradicionalmente na região, conforme o relato das entidades, não foi consultado, em descumprimento da Constituição Federal e da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que garantem o direito à consulta livre, prévia e informada.
“Segundo os planos da empresa, as reuniões com a comunidade ocorreriam apenas após a emissão da licença de instalação — quando as obras já poderiam estar em andamento.”
Detalhes do Data Center Pecém do Tik Tok
Para se ter ideia, o empreendimento tem investimento inicial estimado em R$ 50 bilhões.
O projeto conceitual do complexo de Data Centers é de 210 MW, é dividido em dois prédios, totalizando 300 MW de potência total.
Com uma área para futuras expansões, o complexo poderia alcançar 600 MW de TI, com quatro prédios, aumentando também o aporte de bilhões.
Sobre o RAS, O POVO foi o primeiro jornal do País a ter acesso ao estudo simplificado de 658 páginas, no dia 3 de junho, após o pedido ser realizado à Semace, por meio de documentos, no dia 30 de maio.
Em matéria publicada no dia 21 de junho, do repórter Samuel Pimentel, tem-se que o Data Center Pecém prevê um total de 31 reflexos nas fases de planejamento, instalação e operação.
Dez são relacionados ao meio físico, nove à fauna e flora e 12 ao meio socioeconômico. Do total, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) classificou dez como significativos: três positivos e sete negativos.
Denúncia ao Ministério Público e alerta sobre precedente
Para Andrea Camurça, do Instituto Terramar, o caso pode abrir um precedente preocupante.
“Se esse licenciamento for aprovado, estaremos abrindo a porta para uma nova forma de injustiça socioambiental, a digital”, afirma. “É preciso garantir que a transição tecnológica não repita as lógicas de exploração e racismo ambiental que já marcam a transição energética.”
Entenda o caso do data center do Tik Tok
O empreendimento da ByteDance seria o primeiro grande data center da empresa na América Latina e parte de uma corrida global das big techs para ampliar sua infraestrutura digital.
Mas, para especialistas e organizações locais, o avanço acelerado do licenciamento no Ceará expõe a falta de regulação sobre o impacto ambiental das infraestruturas digitais no país, um tema ainda pouco debatido, mas com alto custo social e ambiental.
Veja os dados do projeto de data center do Tik Tok
- Consumo de água para resfriamento: A opção tecnológica adotada para o sistema de climatização é o ciclo fechado com chillers a ar, que praticamente elimina o consumo de água durante a operação, reduzindo o consumo diário para apenas 18 m³, uma redução drástica de aproximadamente 95% em comparação com o ciclo aberto. Esta escolha reflete o compromisso com o uso racional de recursos naturais, especialmente em regiões com disponibilidade hídrica limitada como o Ceará.
- Consumo de energia na operação: O consumo de energia previsto para o projeto do Data Center é de 210 MW em média, o que representa 70% da capacidade total disponível (300 MW). O consumo diário de energia previsto é de 5.040 MWh para a operação. O documento reitera que toda a energia utilizada para o projeto será de fonte renovável.
- Geração de empregos: O projeto do Data Center Pecém deve gerar 13 mil empregos diretos na fase de obras. Já na operação é esperado que sejam contratados quase 3 mil funcionários, a maior parte especializados no setor de tecnologia.
Impactos ambientais mapeados
Total de 31 impactos mapeados
- 10 impactos de meio físico
- 9 impactos à fauna e flora
- 12 impactos socioeconômicos
Total de 10 impactos são considerados significativos
- 3 positivos: Dinamização do potencial econômico, mercado de trabalho, bens e serviços (fase de instalação); Aumento do potencial econômico local (Operação); e Desenvolvimento de setor especializado (Operação)
- 7 negativos*: Criação de expectativas negativas, conflitos e insegurança (planejamento); Alteração dos níveis de pressão sonora e vibração (Instalação); Aumento no risco de acidentes (Instalação); Retração de emprego e renda (Instalação); Formação de áreas antropizadas sem resiliência (Instalação); Possibilidade de acidentes por colisão e eletrocussão de avifauna (Operação); Estímulo à migração de trabalhadores (Operação).
*A maioria dos impactos negativos identificados são de natureza temporária e se concentram na fase de obras, diz o RAS
A grandiosidade do empreendimento
- Projeto inicial: Prevê a construção de dois prédios (DC 01 e DC 02), cada um com 100 MW de potência de TI, totalizando 200 MW. Com um fator PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,5, a potência total para cada prédio é de 150 MW.
- Objetivo final: O projeto conceitual do complexo de Data Centers é de 200 MW, dividido em dois prédios, totalizando 300 MW de potência total, com uma área para futuras expansões que poderia levar o complexo a alcançar 600 MW de TI com quatro prédios.
Fonte: Relatório Ambiental Simplificado (RAS) Data Center Pecém
O desafio para a infraestrutura de transmissão de energia
- Consumo atual de energia do estado do Ceará: 1,3 GW a 1,5 GW/ano
- Atual patamar de consumo de energia elétrica juntando todos os data centers em operação no Brasil: 500 MW/ano
- Projeção de demanda de energia dos projetos de Hidrogênio Verde que possuem pré-contrato com a ZPE: 10 GW/ano
- Projeção de demanda de energia do data center da Casa dos Ventos na 1ª fase: 300 MW/ano
- Projeção de demanda de energia do data center da Casa dos Ventos em sua plenitude: 876 MW/ano
Fonte: SDE/Governo do Ceará/ZPE/Casa dos Ventos
Demanda de água projetada para o data center
- 1ª fase: 30 m³/dia (O volume é equivalente à demanda média de 72 residências do município de Caucaia - que possui um total de 160 mil unidades consumidoras - ou seja, representaria aproximadamente 0,045% da demanda atual de água da cidade)
Fonte: Casa dos Ventos/RAS
Tik Tok envia carta de 'diálogo' após críticas de Lula e Janja em jantar com Xi Jinping
