Data center Tik Tok CE: entidades denunciam licenciamentos

O Povo Anacé vive em Caucaia na margem do Rio Cauípe. No território deles, um terreno plano anuncia a próxima obra: um dos maiores data centers do Brasil, do Tik Tok / Crédito: AURÉLIO ALVES

Mesmo após denúncia ao Ministério Público Federal (MPF), o licenciamento do mega data center da chinesa ByteDance — empresa controladora do Tik Tok — segue tramitando na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), no Ceará.

É o que se queixam o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), o povo indígena Anacé e as organizações cearenses Instituto Terramar e Escritório Frei Tito, que protocolaram, em conjunto, uma representação na 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Eles frisam “graves irregularidades” no processo aprovado no Estado e pedem suspensão imediata do licenciamento e anulação da licença prévia concedida. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As organizações e o povo indígena Anacé afirmam que o processo avança sem estudos adequados e sem diálogo com as comunidades afetadas.

O projeto chamado de Data Center Pecém, que será construído em Caucaia, prevê consumo energético de 210 megawatts (MW), o equivalente ao gasto diário de mais de 2,2 milhões de pessoas, próximo da população da cidade de Fortaleza (2,5 milhões de habitantes).

Esse é o montante da primeira fase, mesma capacidade de energia de cerca de 84.000 casas. Na segunda etapa, a previsão é dobrar. “Se a licença for concedida e as obras começarem, será muito mais difícil reverter os danos depois”, alerta Julia Catão Dias, coordenadora do Programa de Consumo Responsável e Sustentável do Idec. “Essas infraestruturas vão disputar energia e água com a população, agravando desigualdades em nome de uma digitalização sem transparência.”

