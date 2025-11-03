Scala anuncia R$ 1,2 bilhão em investimento em data center na Praia do Futuro

Scala anuncia R$ 1,2 bilhão em investimento em data center na Praia do FuturoJá foi realizado de investimento inicial um montante de R$ 250 milhões, considerando um data center, uma subestação a uma linha de transmissão
A Scala Data Centers anunciou investimento de R$ 1,2 bilhão de investimentos na segunda fase do projeto de data center na Praia do Futuro em Fortaleza.
A declaração foi dada durante reunião do diretor de desenvolvimento, Fábio Alves, com o secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Rennys Frota.
Leia mais
O executivo também anunciou que já foi realizado de investimento inicial um montante de R$ 250 milhões, considerando um data center, uma subestação de energia e a linha de transmissão do empreendimento.
Conforme Fábio Alves, a primeira fase do projeto já está 90% pronta e deve ser concluída no começo de 2026. “Trata-se de um projeto que pode crescer muito ainda, ele pode crescer duas vezes além disso que estamos apresentando,” afirmou o executivo.
Já para Rennys Frota, a Pasta “está empenhada em colaborar com a implantação deste grande investimento que ampliará as perspectivas de crescimento e de boas oportunidades para o Ceará, destacando-o internacionalmente como um polo potente em termos de tecnologia e inovação”.
Conforme comunicado da SDE, “o investimento deve gerar um impacto significativo na economia local, tanto durante a fase de obras quanto na operação. No decorrer do desenvolvimento das obras também haverá geração de empregos indiretos envolvidos na infraestrutura, eletricidade, logística, importação de equipamentos, além da contratação de serviços técnicos e locais”.
“Tem toda uma cascata de trabalho, de desenvolvimento do setor, que por meio da instalação de data centers é viabilizada. Sem falar da própria economia. Porque o data center é a base de todos os sistemas de software, programação, processamento de dados,” reforçou Fábio Alves.
Ele também rebateu rumores de que o data center necessitaria de um grande consumo de água e que o sistema de resfriamento é semelhante ao de arrefecimento de um automóvel. “Após o abastecimento inicial, a necessidade de reposição de água é mínima, limitada a poucos litros por ano”, destacou Alves.
A empresa, destacou o executivo, já realizou três emissões de debêntures verdes que totalizam US$ 803 milhões (aproximadamente R$ 4,4 bilhões), configurando-se como a maior captação sustentável do setor de data centers no Brasil.
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado