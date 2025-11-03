Scala anuncia R$ 1,2 bilhão em investimento em data center na Praia do Futuro

Conforme a Scala Data Centers, a primeira fase do projeto já está 90% pronta e deve ser concluída no começo de 2026 / Crédito: Reprodução/Scala Data Centers

A Scala Data Centers anunciou investimento de R$ 1,2 bilhão de investimentos na segunda fase do projeto de data center na Praia do Futuro em Fortaleza. A declaração foi dada durante reunião do diretor de desenvolvimento, Fábio Alves, com o secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Rennys Frota.

Conforme comunicado da SDE, “o investimento deve gerar um impacto significativo na economia local, tanto durante a fase de obras quanto na operação. No decorrer do desenvolvimento das obras também haverá geração de empregos indiretos envolvidos na infraestrutura, eletricidade, logística, importação de equipamentos, além da contratação de serviços técnicos e locais”. “Tem toda uma cascata de trabalho, de desenvolvimento do setor, que por meio da instalação de data centers é viabilizada. Sem falar da própria economia. Porque o data center é a base de todos os sistemas de software, programação, processamento de dados,” reforçou Fábio Alves. Ele também rebateu rumores de que o data center necessitaria de um grande consumo de água e que o sistema de resfriamento é semelhante ao de arrefecimento de um automóvel. “Após o abastecimento inicial, a necessidade de reposição de água é mínima, limitada a poucos litros por ano”, destacou Alves.