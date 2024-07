Governo do Ceará escolhe consórcio europeu para operar amônia no Pecém. Crédito: FABIO LIMA

O Governo do Ceará escolheu o consórcio europeu Stolthaven para operar a amônia verde no píer 2 da Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp SA). O anúncio foi dado nesta terça-feira, 9, por Hugo Figueiredo, presidente do Complexo do Pecém. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Figueiredo informa que agora serão iniciadas as discussões para assinar o contrato. Já a instalação deve ocorrer nos próximos meses e as obras devem começar no início de 2028.