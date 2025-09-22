De olho em data center, Elmano e Lula se reúnem com CEO do TikTok

￼ESTE foi o primeiro encontro oficial entre Lula e o CEO do TikTok, Shou Zi Chew / Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O governador cearense Elmano de Freitas (PT) participou nesta segunda-feira, 22, de reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, em Nova York. O ministro da educação e ex-governador do Estado, Camilo Santana, também esteve presente. Mais tarde, o governador postou em suas redes sociais sobre o encontro sem dar mais detalhes.

Eles alegam que a chegada do data center vai ampliar o problema da escassez de água e energia que já enfrentam, uma vez que esses são os dois principais recursos consumidos pelo empreendimento. Um outdoor contra o data center chegou a ser exposto no município, sofrendo críticas de vereadores locais. Já a audiência em Nova York, teria sido feito à pedido da companhia, segundo o governo brasileiro. Esta será a única reunião com empresas do setor digital e plataformas durante a viagem de Lula aos EUA, também de acordo com o Palácio do Planalto. A conversa ocorreu no fim da manhã e durou cerca de meia hora. Shou Zi Chew deixou o local rapidamente e não quis se pronunciar sobre o teor do que foi debatido no encontro. Ele estava acompanhado de ao menos duas outras representantes da empresa.

Lula não havia ainda estado com diretores da TikTok, embora eles tenham visitado o vice-presidente Geraldo Alckmin, em Brasília, e conversado com outros integrantes do governo brasileiro. Na semana passada, quando da publicação da medida provisória (MP) que estabelece a política nacional de data centers, Alckmin havia afirmado que a chamada Redata evidenciou que o Ceará apresenta as melhores condições do Brasil para atrair empreendimentos do tipo. Segundo pessoas que testemunharam a conversa desta segunda-feira, além da questão do data center foi tratado o projeto do governo de regulação e proteção de crianças a crimes virtuais e outras formas de regulação das plataformas.