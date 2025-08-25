ZPE do Ceará chega a marca dos 100 milhões de toneladas ao completar 12 anos

Setor 2 da ZPE deve abrigar o Hub de Hidrogênio Verde do Pecém / Crédito: Gladison Oliveira/Complexo do Pecém/Divulgação

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará completa 12 anos de operação, em agosto de 2025, ao mesmo tempo que atinge a marca de 100 milhões de toneladas de cargas movimentadas pelas empresas instaladas no equipamento. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), a ZPE sinalizava a conquista do marco já em abril, quando chegou a movimentar 95 milhões de toneladas. Os dados são contabilizados desde o início da operação, em agosto de 2016 - sendo a primeira ZPE do Brasil a entrar em atividade.

Marcada para a sexta-feira, 29, a apresentação do guia acontece no chamado “ZPE Day”, que será realizado na sede da Federação das Indústrias do Ceará, em Fortaleza. “O Guia é um importante instrumento de governança e atratividade para novos negócios exportadores na economia cearense, no âmbito da ZPE Ceará, tornando o processo de entrada nas ZPEs mais claro e acessível, inclusive a pequenas e médias empresas, o que deverá ser um marco na amplitude desta política de desenvolvimento econômico”, explica Samuel Façanha, cientista-chefe de Inovação do Governo do Estado e que colaborou no documento. Representatividade na economia cearense Hoje, a ZPE do Ceará abriga a ArcelorMittal Pecém - siderúrgica responsável por quase metade da movimentação da balança comercial cearense a partir da produção de placas de aço -, além da usina de gases industriais e engenharia White Martins e da Phoenix, empresa prestadora de serviço para produtores de aço.