Investimentos em data center no NE podem chegar já em 2025

Presidente do Cerne estuda a competitividade do Nordeste no mercado de data centers / Crédito: FÁBIO LIMA

A publicação da política pública de data centers pelo governo federal, o Redata, deve acelerar os investimentos de empreendimentos do tipo no Nordeste já em 2025, segundo avalia Jean Paul Prates, presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Nós vivemos uma situação de superávit energético, principalmente renovável. Então, podemos andar muito rápido com isso”, disse em entrevista ao O POVO. Hoje, ele desenvolve no Cerne um estudo sobre a competitividade dos estados nordestinos no mercado de data centers.

Para isso, no entanto, ele aponta a necessidade de o Ministério de Minas e Energia participar ativamente deste processo. A sugestão do presidente do Cerne é de que, nos PPAs (Power Purchase Agreement) dos leilões, seja permitido que os data centers comprem energia, no caso de sobra. Leia mais Redata: com MP, "Ceará tem tudo" para atrair data centers, diz Alckmin Sobre o assunto Redata: com MP, "Ceará tem tudo" para atrair data centers, diz Alckmin A medida também faria com que os parques parados pela falta de transmissão de energia voltassem à atividade, segundo ele. “Tem um saldo positivo de energia renovável que a gente tem que dissolver em em eletrointensivos, ou seja, em atividades que requerem muita energia. Esse é o primeiro passo para a gente ir rumo à indústria verde. Então, o data center é um passo intermediário”, explicou.

Área do Nordeste mais adequada para data centers O cenário formado pela legislação deve ajudar a chegada de investidores ao chamado Nordeste Setentrional - formado por Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte -, que Prates classifica como a área mais propícia à instalação dos centros de dados. Os componentes que explicam a avaliação são três, principalmente. A baixa latência (tempo de ida e volta da informação entre o usuário e o centro de dados) proporcionada pelos cabos submarinos de fibra óptica é uma delas. Fortaleza é o segundo maior ponto de infraestrutura do tipo no mundo e Piauí e Rio Grande do Norte se colocam na mesma rota pela qual os cabos passam entre o Brasil, as américas Central e do Norte, além de Europa e África.