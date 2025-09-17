Comunidade faz protesto contra cobrança de ingresso em Jeri

Ato deve acontecer no Centro da Vila de Jeri, no sábado / Crédito: ALEXIS BOUCHER/ DIVULGAÇÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE JERICOACOARA

O Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara marcou uma manifestação para o próximo sábado, 20 de setembro, para alertar sobre pontos que considera importantes a respeito da cobrança de ingressos feita pela concessionária do Parque Nacional de Jericoacoara, a Urbia Cataratas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Contrário à medida tomada pela empresa, o Conselho agendou a mobilização para dois dias antes do julgamento - agendado para 23 de setembro e que deve decidir sobre a cobrança até agora suspensa.

“A decisão do TRF5 é considerada crucial para o futuro de uma das localidades turísticas mais emblemáticas do Brasil. Em Jericoacoara, milhares de famílias têm sua subsistência ligada ao turismo e à economia local e podem ser diretamente afetadas por eventuais restrições no acesso à Vila”, acrescenta o comunicado. Entenda a polêmica sobre a cobrança de ingressos em Jeri

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), sediado em Recife (PE), marcou para o dia 23 de setembro o julgamento do recurso da concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão do Parque Nacional de Jericoacoara. A empresa busca autorização para manter a cobrança de ingresso de acesso à Vila de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará.

