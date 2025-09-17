Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comunidade faz protesto contra cobrança de ingresso em Jeri

Cobrança de ingressos em Jeri: comunidade faz manifestação antes de julgamento

Marcada para o dia 20 de setembro, no próximo sábado, a mobilização deve acontecer às 16h30min, no centro da Vila de Jericoacoara, circundada pelo Parque
O Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara marcou uma manifestação para o próximo sábado, 20 de setembro, para alertar sobre pontos que considera importantes a respeito da cobrança de ingressos feita pela concessionária do Parque Nacional de Jericoacoara, a Urbia Cataratas.

Contrário à medida tomada pela empresa, o Conselho agendou a mobilização para dois dias antes do julgamento - agendado para 23 de setembro e que deve decidir sobre a cobrança até agora suspensa.

“Uma decisão que permita a cobrança da taxa pode ter impactos severos na vida da comunidade, encarecendo o acesso, restringindo a circulação e prejudicando trabalhadores que dependem diariamente da livre entrada na Vila”, diz Lucimar Marques, presidente do Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara.

A consideração dela se ampara no parecer emitido pelo Ministério Público Federal (MPF), o qual ressaltou “que a cobrança não encontra amparo legal e representa um risco direto ao direito constitucional de ir e vir da população local e dos visitantes.”

Em comunicado, o Conselho ressalta que, “para os moradores, trata-se de uma pauta que ultrapassa a esfera econômica e atinge diretamente os princípios da justiça social e da garantia de direitos fundamentais.”

“A decisão do TRF5 é considerada crucial para o futuro de uma das localidades turísticas mais emblemáticas do Brasil. Em Jericoacoara, milhares de famílias têm sua subsistência ligada ao turismo e à economia local e podem ser diretamente afetadas por eventuais restrições no acesso à Vila”, acrescenta o comunicado.

Entenda a polêmica sobre a cobrança de ingressos em Jeri

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), sediado em Recife (PE), marcou para o dia 23 de setembro o julgamento do recurso da concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão do Parque Nacional de Jericoacoara.

A empresa busca autorização para manter a cobrança de ingresso de acesso à Vila de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará.

A decisão será acompanhada de perto por moradores e trabalhadores da região. Um ato está programado para o sábado, 20 de setembro, às 16h30min, na própria Vila, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades e reforçar os possíveis impactos que a medida pode gerar para a comunidade.

Posição do MPF

O Ministério Público Federal (MPF) já se posicionou contra a cobrança. Em parecer, o órgão defende que a taxa não tem respaldo legal e pode ferir o direito constitucional de ir e vir de residentes e visitantes.
Impactos para a comunidade

O Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara avalia que o resultado do julgamento será determinante para o futuro econômico e social da localidade, cuja base é o turismo. “Uma decisão que permita a cobrança da taxa pode ter impactos severos na vida da comunidade”, afirma Lucimar Marques, presidente do Conselho.

Segundo a entidade, eventuais restrições de acesso poderiam encarecer a circulação e prejudicar trabalhadores que dependem diariamente da livre entrada na Vila.

Argumentos da concessionária

A Urbia Cataratas Jeri, por sua vez, reforça que a cobrança do ingresso está prevista no contrato de concessão firmado com a União, que venceu o processo licitatório para administrar o Parque Nacional.

O contrato estabelece investimentos de R$ 116 milhões em infraestrutura e operação ao longo de 30 anos, sendo R$ 90 milhões concentrados nos primeiros anos, com foco em modernização, conforto, segurança e sustentabilidade.

A empresa sustenta que a taxa é essencial para viabilizar a conservação ambiental, a manutenção da infraestrutura e a qualificação da experiência turística. Afirma ainda que todas as intervenções no parque contam com autorização do ICMBio, validação judicial e seguem os trâmites legais e técnicos exigidos.

Conforme a concessionária, moradores da Vila de Jericoacoara e trabalhadores de Jijoca, Camocim e Cruz terão acesso gratuito 24 horas por dia, mantendo a circulação local.
“Reafirmamos nosso compromisso com a legalidade, a transparência e o uso público sustentável do Parque, em diálogo com órgãos competentes e a sociedade”, informou a Urbia em nota.

Ingresso em Jeri: o que esperar do julgamento

  • Sessão: o julgamento será realizado pela Segunda Turma do TRF5, formada pelos desembargadores federais Paulo Roberto de Oliveira Lima, Paulo Cordeiro e Edilson Nobre.

  • Acompanhamento: não haverá transmissão ao vivo, mas interessados podem solicitar o link para acompanhar a sessão por e-mail: [email protected].

  • Rito: o processo não tramita em segredo de justiça, podendo ser consultado publicamente.

  • Possibilidade de vista: não há garantia de decisão imediata, já que algum dos desembargadores pode pedir vista, o que prolongaria a análise.

Com Mariah Salvatore, especial para O POVO

