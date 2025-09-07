UFC e ICMBio assinam acordo para pesquisa e turismo sustentável em Jericoacoara

Parceria entre UFC e ICMBio cria estação científica e ações sustentáveis em Jeri / Crédito: Viktor Braga

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) assinaram, nesta quarta-feira, 3, um acordo de cooperação técnica voltado à pesquisa, extensão e desenvolvimento sustentável no Parque Nacional de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. O compromisso tem duração de cinco anos, até 2030, e prevê a construção da Estação Científica da UFC em Jericoacoara e de um Centro de Formação em Turismo Ecológico.

