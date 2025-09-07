UFC e ICMBio assinam acordo para pesquisa e turismo sustentável em Jericoacoara

UFC e ICMBio assinam acordo para pesquisa e turismo sustentável em JericoacoaraAcordo prevê cooperação em ensino, pesquisa e extensão até 2030, com foco em preservação ambiental e desenvolvimento sustentável no litoral do Ceará
A Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) assinaram, nesta quarta-feira, 3, um acordo de cooperação técnica voltado à pesquisa, extensão e desenvolvimento sustentável no Parque Nacional de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará.
O compromisso tem duração de cinco anos, até 2030, e prevê a construção da Estação Científica da UFC em Jericoacoara e de um Centro de Formação em Turismo Ecológico.
A assinatura ocorreu no Gabinete da Reitoria da UFC, em Fortaleza, com a presença do reitor Custódio Almeida e do gerente regional do Nordeste do ICMBio, Carlos Felipe Abirached, que representou o órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Para Abirached, o acordo surge em um momento de retomada de políticas públicas e de fortalecimento institucional. Ele destacou os desafios e as oportunidades relacionados às áreas de preservação ambiental no Ceará.
Leia mais
“Essa parceria evidencia a importância de trabalhar com a melhor base científica. A fundamentação da nossa ação vem da academia, e ampliar os territórios onde atuamos é estratégico”, afirmou.
O reitor Custódio Almeida ressaltou que a cooperação com o ICMBio abre espaço para novas frentes de atuação acadêmica. Além do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), que já atua de forma consolidada em pesquisas sobre ecossistemas costeiros e marinhos, a expectativa é envolver também o Centro de Ciências e o Centro de Ciências Agrárias da UFC.
“Talvez uma das causas mais nobres da contemporaneidade seja o meio ambiente, pelo qual o ICMBio batalha diariamente. Essa parceria fortalece a produção de conhecimento e a busca por desenvolvimento sustentável”, disse.
Participação institucional
A reunião contou ainda com a presença de gestores e docentes do Labomar; da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais; além de representantes do ICMBio, incluindo a chefia do Parque Nacional de Jericoacoara.
O que vem a seguir
O POVO questionou a UFC sobre pontos ainda não detalhados no acordo, como o início das obras da Estação Científica e do Centro de Formação em Turismo Ecológico, os cursos e projetos diretamente envolvidos além do Labomar, a participação da comunidade local, fontes de financiamento e os impactos esperados para o desenvolvimento sustentável da região. As respostas ainda não haviam sido encaminhadas até a publicação desta matéria.