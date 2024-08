Concurso TRF5: inscrições acabam nesta terça, 27; salários chegam a mais de R$ 13 mil

As Inscrições para o concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), com atuação no Nordeste, acabam nesta terça-feira, 27, as 23h. As oportunidades são para os cargos de técnico e analista judiciário.

Os Salários são de R$ 8.529,65 para os técnicos e vão até R$ 13.994,78 para os analistas. Além de auxílio alimentação de R$ 1.393,1. Todas as vagas são para nível superior.

O período de inscrição do certame começou às 10h do dia 30 de julho. Para realizar a prova os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do concurso.