MPF recomenda novamente a paralisação das obras em Jericoacoara

De acordo com o apresentado, a interrupção das intervenções no local devem se manter até que sejam concluídos estudos ambientais capazes de avaliar os impactos da construção na área protegida .

Pela terceira vez, o Ministério Público Federal de 2º Grau (MPF-PE), recomendou a paralisação imediata das obras de infraestrutura que estão sendo realizadas no Parque Nacional (Parna) de Jericoacoara .

O MPF destaca, por exemplo, que as obras “podem afetar o fluxo do vento e a movimentação das dunas do Parque Nacional”, além de afirmar que há espécies ameaçadas de extinção, e outras que podem vir a ser, devido à movimentação de terra e à instalação das estruturas.

Para o presidente do Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara, Lucimar Marques, a decisão representa maior tranquilidade para a comunidade, pois montra que eles sempre estiveram certos em cobrar os estudos ambientais.

"É o bom senso prevalecendo, é a justiça sendo feita pelo bem de Jeri", celebra.

O POVO questionou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Urbia, que irá se manifestar por meio do órgão, sobre essa recomendação, porém, ainda não recebeu retorno. Quando o houver, a matéria será atualizada.