Parque Nacional de Jeri: MPF pede suspensão de obras feitas pela Urbia no município

O Ministério Público Federal (MPF) pediu a suspensão das obras no Parque Nacional de Jericoacoara (Parnajeri) até a obtenção do licenciamento e dos alvarás municipais de Jijoca de Jericoacoara (CE). O pedido, ajuizado em caráter de urgência, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) contesta a decisão da 18ª Vara da Justiça Federal no Ceará que proibiu a cobrança de ingresso para quem vai apenas visitar a vila, mas não suspendeu as obras.

No entendimento daquele juízo, as obras, por se tratarem de intervenções em uma unidade de conservação federal, não precisam de licenciamento municipal, bastando a autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O MPF, no entanto, contesta. Na avaliação do procurador da República, Oscar Costa Filho, a dispensa das licenças ignora a legislação ambiental e representa risco de danos ao meio ambiente local. "A Urbia Cataratas Jericoacoara iniciou uma grande obra com construção de estrada ligando a localidade do Preá, pertencente ao Município de Cruz até a Vila de Jericoacoara, adentrando no território do Município de Jijoca de Jericoacoara. A obra está sendo realizada sem a devida cautela e o licenciamento necessário, ou seja, sem alvará de construção previsto no Plano Diretor Municipal de Jijoca de Jericoacoara, sob risco de danos irreparáveis tanto ambiental, como de uso e ocupação do solo", apontou o procurador.

Caso o pedido seja aceito, a multa diária em caso de descumprimento é de R$ 100 mil.