Vila de Jericoacoara: 25 imóveis são notificados em áreas de marinha

A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) notificou 25 imóveis que estavam dentro de áreas homologadas em terreno de marinha na Vila de Jericoacoara . Conforme órgão, procedimentos foram adotados durante uma ação de cadastramento que ocorreu ao longo dessa semana.

Entre as propriedades notificadas estão empresas hoteleiras, pousadas, barracas de praia, lojas de artesanato e de moda praia, quitinetes utilizadas para aluguel e até mesmo algumas residências.

De acordo com o superintendente da SPU, Fábio Galvão, donos dos imóveis têm o período de 30 dias para se inscreverem no Patrimônio da União. Aqueles que não cumprirem prazo podem ser autuados.

Cadastro possibilita que os proprietários regulamentem a situação das construções, uma vez que as mesmas estão inseridas dentro de áreas da União. Eles devem passar a arcar com o foro— uma taxa anual relacionada ao uso e ocupação de imóveis do tipo.

"Muitos dos imóveis estão (localizados) parcialmente em terrenos de marinha, então o foro a ser pago é somente da área que for de terreno de marinha", explica o representante da SPU, completando: "(Essa inscrição) É importante para os proprietários, dá uma segurança jurídica para eles, eles ficam regulares para conseguirem emitirem outros documentos também".