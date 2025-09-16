Prioridade é aprovação da MP da tarifa social, afirma diretor-geral da Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, declarou nesta terça-feira, 16, que está "confiante no empenho" do Congresso Nacional e do governo para aprovação da Medida Provisória (MP) da tarifa social, que tem prazo de validade até a quarta-feira, 17.

Ele foi questionado, em conversa com jornalistas, o que ocorreria se a MP caducar. "Vamos ouvir a área jurídica da Agência, porque, de fato, a medida provisória tem a sua legalidade dentro da sua vigência", declarou.