Ceará negocia com TAP voo direto entre Lisboa e Jericoacoara, diz Setur

A Setur também solicitou a possibilidade de outro voo direto pela empresa: de Porto para Fortaleza / Crédito: RODOLFO PESSOA - DIVULGAÇÃO

O Ceará está em negociação com a companhia aérea TAP Air Portugal para viabilizar um voo internacional conectando diretamente Lisboa a Jericoacoara, município do litoral Oeste do Estado, a cerca de 300 km da Capital.

A informação foi dada ao O POVO pelo secretário de Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), que também solicitou a possibilidade de outro voo direto pela empresa: de Porto para Fortaleza. Conforme o titular da Pasta, a ideia também é atrair voos da América do Sul.

“Se a gente conseguir que uma boa companhia pegue lá, com apoio que o governo do Estado está dando, o Governo Federal por meio do programa, e tendo a intenção da TAP vir, eu tenho certeza que o governador Elmano, juntamente com o presidente Lula, consegue aportar os órgãos necessários com os serviços no aeroporto de Jericoacoara para esse voo”, afirma. Nesse sentido, o objetivo é ter esta nova operação a partir de julho de 2026, para o início da temporada dos ventos. Vale lembrar que o município é conhecido justamente pela prática de kitesurfe. O que é o AmpliAR? O AmpliAR colocará em oferta pública 19 aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste, regiões onde há déficit acentuado de infraestrutura aeroportuária. São investimentos de mais de R$ 1 bilhão.

Por meio de processo competitivo simplificado, as concessionárias, com contratos de concessão vigentes com a União e que não estejam em extinção, poderão disputar os aeroportos por meio do maior deságio percentual ao preço mínimo estabelecido pelo governo no Plano Aeroviário Nacional (PAN). A abertura das propostas está prevista para o mês de novembro. Já os termos aditivos com as concessionárias vencedoras devem ser celebrados ainda este ano. Negociações com companhias Além disso, o secretário de Turismo comentou das negociações recentes com as companhias aéreas para aumentar a malha do Estado.