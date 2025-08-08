Ceará negocia com TAP voo direto entre Lisboa e Jericoacoara, diz Setur

Ceará negocia com TAP voo direto entre Lisboa e Jericoacoara, diz SeturO objetivo é ter esta nova operação a partir de julho de 2026, para o início da temporada dos ventos
O Ceará está em negociação com a companhia aérea TAP Air Portugal para viabilizar um voo internacional conectando diretamente Lisboa a Jericoacoara, município do litoral Oeste do Estado, a cerca de 300 km da Capital.
A informação foi dada ao O POVO pelo secretário de Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), que também solicitou a possibilidade de outro voo direto pela empresa: de Porto para Fortaleza. Conforme o titular da Pasta, a ideia também é atrair voos da América do Sul.
“Não seria uma operação apenas para um único voo, eventualmente, que pudesse vir da Europa, mas sim também da América do Sul para Jericoacoara, que é um destino muito desejado por nossos hermanos”, explica.
Além disso, destacou ser necessário um processo de internacionalização para atender às exigências, com ajustes estruturais. Por exemplo, para um aeroporto receber turistas de outros países, é preciso ter procedimentos aduaneiros, presença da Polícia Federal.
Uma das etapas que pode ajudar a cumprir os requisitos é o Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais (AmpliAR), do Governo Federal. Até o momento, dois do Ceará foram contemplados: o de Aracati e do Jeri. Mas a ideia é englobar também os de Iguatu e Sobral, segundo Bismarck.
“Se a gente conseguir que uma boa companhia pegue lá, com apoio que o governo do Estado está dando, o Governo Federal por meio do programa, e tendo a intenção da TAP vir, eu tenho certeza que o governador Elmano, juntamente com o presidente Lula, consegue aportar os órgãos necessários com os serviços no aeroporto de Jericoacoara para esse voo”, afirma.
Nesse sentido, o objetivo é ter esta nova operação a partir de julho de 2026, para o início da temporada dos ventos. Vale lembrar que o município é conhecido justamente pela prática de kitesurfe.
O que é o AmpliAR?
O AmpliAR colocará em oferta pública 19 aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste, regiões onde há déficit acentuado de infraestrutura aeroportuária. São investimentos de mais de R$ 1 bilhão.
Por meio de processo competitivo simplificado, as concessionárias, com contratos de concessão vigentes com a União e que não estejam em extinção, poderão disputar os aeroportos por meio do maior deságio percentual ao preço mínimo estabelecido pelo governo no Plano Aeroviário Nacional (PAN).
A abertura das propostas está prevista para o mês de novembro. Já os termos aditivos com as concessionárias vencedoras devem ser celebrados ainda este ano.
Negociações com companhias
Além disso, o secretário de Turismo comentou das negociações recentes com as companhias aéreas para aumentar a malha do Estado.
Fora a TAP, houve reuniões também com o grupo Lufthansa, Aerolíneas Argentinas, ITA Airways, assim como empresas de baixo custo da América do Sul (JetSmart, Sky Airline e Copa Airlines) e brasileiras (Gol, Latam e Azul).
“Estivemos recentemente falando com diversas companhias aéreas. Até porque agora, no segundo semestre, entre outubro e novembro, principalmente as europeias, estão decidindo os voos do primeiro semestre de 2026.”
Outro ponto ressaltado por Eduardo Bismarck é que estará na Routes Americas, uma feira de negociações da malha aérea, para atrair novas operações para o Ceará.
