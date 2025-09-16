Com previsão de cortes pelo Fed e quadro eleitoral, taxas futuras caem nesta terça-feira

Após terem operado sem direção única até o início da tarde, os juros futuros consolidaram tendência de recuo em toda extensão da curva na segunda etapa do pregão desta terça-feira, às vésperas da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Os vértices mais curtos, que estavam em viés de alta, renovaram mínimas intradia na hora final da sessão. Segundo participantes do mercado, o otimismo vindo do exterior, às vésperas do aguardado relaxamento da política monetária americana, contagiou o mercado o local de renda fixa. Com o ambiente global favorável e o alívio do dólar, a taxa de desemprego baixa no Brasil, que poderia ser um entrave à queda dos juros, ficou em segundo plano. O cenário eleitoral também pode ter ajudado, com o mercado vendo maior probabilidade de uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao pleito presidencial de 2026, depois de notícias de que a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está debilitada.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedeu de 13,982% no ajuste anterior para mínima intradia de 13,950%. O DI para janeiro de 2028 ficou em 13,195%, de 13,233% no ajuste. O DI para janeiro de 2029 diminuiu de 13,122% no ajuste para 13,070%. O DI de janeiro de 2031 recuou de 13,361% no ajuste anterior para 13,260%. Mais cedo, o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. A taxa de desocupação caiu 0,2 ponto porcentual entre o trimestre móvel encerrado em junho e igual período terminado em julho, para 5,6% - novo recorde histórico da pesquisa, iniciada em 2012. O resultado ficou abaixo da mediana do Projeções Broadcast (5,7%) e, para economistas, ainda evidencia resistência do emprego. OS DIs curtos chegaram a subir após o dado, mas a pressão não perdurou. "A Pnad não trouxe grandes novidades com relação ao Caged. Podemos dizer que essa Pnad já passou da validade. Acho que o mercado está mais de olho em um Fed 'dovish' amanhã, e o dólar flertando com o rompimento dos R$5,30 é outro fator positivo nessa equação", afirmou Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Segundo a CME Group, 96% dos agentes esperam redução de 0,25 ponto porcentual pelo BC norte-americano na quarta. Já por aqui, a expectativa unânime é de manutenção da Selic em 15%, mas diante do bom comportamento do dólar, o mercado discute a possibilidade de que o ciclo de cortes comece em dezembro, enquanto a maioria das casas vê janeiro de 2026 como mês de início do alívio monetário.