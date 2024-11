Confira quanto será a taxa para entrada no Parque Nacional de Jericoacoara

A concessionária responsável pela gestão do Parque Nacional de Jericoacoara divulgou nesta sexta-feira, 29, os preços de ingressos que deverão ser cobrados a partir de 10 de janeiro de 2025.

O teto do valor cobrado por diária para acesso ao Parque será de R$ 50, como estipulado no edital de concessão. O valor para visitantes nacionais custará R$ 50 no primeiro dia, R$ 40 no segundo (20% de desconto) e R$ 30 por dia entre o terceiro e o décimo (40% de desconto).