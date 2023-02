Quem são os "mórmons"? Conheça a religião

Os Santos dos Últimos Dias (SUD) são popularmente conhecidos como “mórmons”. O título está relacionado à crença em uma das escrituras da religião, “O Livro de Mórmon”, relatando a visita de Jesus Cristo ressuscitado às antigas civilizações americanas.



“Assim como Deus falou a Moisés e Noé na Bíblia, Ele também falou às pessoas das Américas”, explica Nei Garcia, assessor de imprensa da Igreja no Brasil, ao jornal O POVO.

Os escritos do Livro de Mórmon não substituem a Bíblia Sagrada, referência nas religiões de origem cristã. Ambos são usados lado a lado na pregação e estudo pessoal dos membros.

Além do Livro de Mórmon e da Bíblia Sagrada, os Santos dos Últimos Dias seguem as “Doutrinas e Convênios” e a “Pérola de Grande Valor”, contendo escritos de Joseph Smith, fundador da denominação.

As Doutrinas e Convênios são descritas pela Igreja em seu portal como “uma coleção de revelações divinas”, a maioria de Joseph Smith, com adições de seus sucessores. A Pérola de Grande Valor também inclui textos de Smith, mas relacionados à fé e doutrina da Igreja.

Quem são os "mórmons": origem do mormonismo

O movimento religioso teve origem no século XIX, quando Joseph Smith Jr. afirmou ter recebido a visita de um anjo chamado Morôni em sua juventude. A figura avisou Smith sobre a presença de placas de ouro em um monte próximo à casa do jovem.

Smith — que viveu durante um período de alto fervor religioso nos Estados Unidos em 1820, conhecido por Segundo Grande Despertar — declarou anteriormente ter rezado para Deus, perguntando sobre qual seria a denominação religiosa verdadeira.

As placas foram desenterradas anos depois, revelando “hieróglifos, cujo conhecimento foi "perdido para o mundo”, como relata Smith na introdução ao Livro de Mórmon. A tradução, ditada por Joseph, ocorreu “pelo dom e poder de Deus”.

O editor de livros Oliver Cowdery foi um dos escribas responsáveis, além de Emma Hale Smith, esposa de Joseph. Cowdery foi uma das testemunhas citadas como prova da veracidade das placas, publicadas como O Livro de Mórmon.

Quem são os "mórmons": o que fala o livro sagrado deles?

A história abordada pelo Livro de Mórmon é considerada um segundo testamento de Jesus Cristo, relatando sua visita ao povo da América antiga após a ressurreição.

O registro se divide em duas grandes civilizações. Uma delas foi posteriormente dividida entre duas nações, os “nefitas” e os “lamanitas”, enquanto a outra, mais antiga, são os “jareditas”, dispersos da Torre de Babel.

O livro descreve o documento a partir de do que seriam profetas antigos, cujas palavras, escritas em placas de ouro, foram citadas e resumidas por um profeta-historiador chamado Mórmon.

“Mórmon é o nome de um profeta que viveu no continente americano cerca de 400 anos depois de Cristo”, explica o assessor Nei Garcia sobre a figura.

Ainda em seguimento com o informe oficial do “Livro de Mórmon”, o profeta-historiador entregou o relato a seu filho Morôni, que adicionou suas impressões e ocultou o objeto.

“O mesmo Morôni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao Profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro”, destaca a introdução.

Desde a primeira publicação original na língua inglesa em 1830, o Livro de Mórmon já foi traduzido em 82 idiomas. A impressão da escritura totaliza mais de 150 milhões de exemplares, segundo referência da assessoria de imprensa da Igreja.

Os Santos dos Últimos Dias no Brasil

A presença da religião em território brasileiro remonta a meados de 1923, com a chegada de imigrantes da Alemanha. Entre os membros, a senhora August “enviou uma carta para a sede da Igreja pedindo materiais e livros para serem usados no Brasil”.

Ainda de acordo com Nei Garcia, o presidente da Missão Sul-Americana, Reinhold Stoff, deixou Buenos Aires para visitar o Brasil, retornando em 1928 com missionários.

“Esses pioneiros residiam na região da Ipoméia, estado de Santa Catarina”, esclareceu Garcia. Em 1929, o primeiro membro da Igreja no Brasil foi batizado em Joinville, mesma cidade da construção da primeira capela na América do Sul, em 1931.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Brasil agrega ao redor de 1.456.238 membros e cerca de 2.176 congregações. Além disso, possuem 445 Centros de História da Família no País, responsáveis pela realização de pesquisas genealógicas.

Quem são os "mórmons": é verdade que eles são poligâmicos?



Atualmente, os Santos dos Últimos Dias não praticam a poligamia, sistema de matrimônio no qual um homem pode se relacionar com mais de uma mulher.

O precedente de casamentos plurais pode ser encontrado no Antigo Testamento da Bíblia. Acredita-se que o Profeta Joseph Smith perguntou em oração sobre a validade da prática em sua época, resultando em uma instrução divina para restituí-la, de acordo com as informações contidas no portal oficial da Igreja.

A historiadora Fawn Brodie afirmou em sua biografia sobre Joseph Smith (“No Man Knows My History”, sem versão publicada em português) que “provavelmente ninguém saberá exatamente com quantas mulheres Joseph Smith se casou”.

O casamento plural como ordem divina terminou em 1890, com o quarto presidente da Igreja, Wilford Woodruff.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias declara não possuir qualquer ligação com “polígamos e organizações de polígamos em áreas do oeste dos Estados Unidos e do Canadá”.

Quem são os "mórmons": por que eles não tomam café?

Os Santos dos Últimos Dias não consomem café ou chá (Foto: Mike Kenneally / Unsplash)



No livro de escrituras Doutrinas e Convênio” está registrada a “Palavra da Sabedoria”, considerada um código de saúde revelado a Joseph Smith por Deus em 1833.

Na Palavra da Sabedoria, os SUD devem se abster do consumo de todo tipo de bebida alcóolica e “bebidas quentes”, em referência ao café e ao chá de ervas. Os mórmons também precisam evitar o consumo de drogas legais e ilegais.

“E também as bebidas fortes não são para o ventre, mas para lavar vosso corpo”, relata Smith sobre o café e outras “bebidas quentes” na Palavra da Sabedoria (D&C 89:7).

As instruções vão além do não-consumo e aconselham outros alimentos que fazem bem ao corpo, como frutas e vegetais “com prudência e ação de graças” (D&C 89:11) e as carnes de animais com moderação.

Quem são os "mórmons": filmes e séries que os retratam

A representação na cultura popular nem sempre foi bem recebida pelos Santos dos Últimos Dias. A série “Em Nome do Céu”, relatando um crime real na comunidade, foi alvo de críticas.

Confira a seguir algumas produções sobre o mormonismo na mídia e a sua disponibilidade em serviços de streaming:

Em Nome do Céu

Sinopse: Baseada no livro-reportagem do jornalista Jon Krakauer (“Pela Bandeira do Paraíso”, publicado pela editora Companhia das Letras), a minissérie relata o assassinato de Brenda Lafferty e sua filha, além da conexão do crime com uma seita fundamentalista do mormonismo.

Disponível: Star + (serviço de streaming)

Rezar e Obedecer

Sinopse: A série documental retrata o líder da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Warren Jeffs, e as acusações de crimes sexuais e doutrinação religiosa.

Disponível: Netflix (serviço de streaming)

O Falsificador Mórmon

Sinopse: A série documental conta os crimes de Mark Hoffman, ex-santo dos Últimos Dias, e suas falsificações de documentos raros relacionados à Igreja.

Disponível: Netflix (serviço de streaming)

Prisioneira do Profeta

Sinopse:A série de true crime que estreou no dia 30 de janeiro expõe a jornada de abusos físicos e mentais de Briell Decker, a 65ª esposa de Warren Jeffs, antigo líder da igreja. Disponível: HBO Max e Discovery+

É preciso destacar que “Em Nome do Céu” e “Rezar e Obedecer” fazem referência à uma denominação fundamentalista, cujos membros ainda praticam a poligamia.

Santos dos Últimos Dias conhecidos

Gil do Vigor, ex-BBB e economista, e Stephenie Meyer, autora da saga Crepúsculo, fazem parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Foto: Reprodução / Instagram; AFP / Angela Weiss)



Confira a seguir a lista de figuras conhecidas que são ou costumavam fazer parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Gilberto Nogueira (Gil do Vigor)

O economista e ex-BBB faz parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e se afastou da religião por preconceitos relacionados à sua orientação sexual.

Gil do Vigor serviu como missionário e compartilhou um pouco das suas experiências durante o reality. Após a visibilidade no BBB 21, o economista afirmou que a Igreja incluirá estudos de identidade de gênero no treinamento de missionários.

Em 2021, Gil compartilhou uma postagem no Instagram vestido de terno e gravata, relatando um possível retorno. “Sou um filho de Deus, por ele estou aqui”, escreveu o pernambucano.

Stephenie Meyer

A escritora da saga Crepúsculo se licenciou em Literatura Inglesa na Universidade Brigham Young em Provo, Utah.

A última publicação de Meyer foi “Sol da meia-noite” (Midnight Sun), contando os eventos do primeiro livro de Crepúsculo na perspectiva de Edward Cullen. A obra vendeu um milhão de cópias na primeira semana, segundo o portal The Hollywood Reporter.

Brandon Sanderson

O escritor de fantasia e ficção-científica, como a série Mistborn, recebeu seu mestrado em Escrita Criativa pela Universidade Brigham Young.

Como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Sanderson serviu como missionário em Seul, Coreia do Sul.

Brendon Urie

O cantor foi membro do Panic! At the Disco até o fim da banda, anunciado oficialmente por Urie em 2023.

O vocalista cresceu em uma família mórmon de Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, mas atualmente não se considera parte da religião.

Moroni Torgan

O político é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas foi vice-prefeito de Fortaleza na administração de Roberto Cláudio, além de atuar quatro vezes como deputado federal.

Também foi vice-governador do Ceará e atuou como delegado da Polícia Federal.



Mitt Romney

O senador do estado de Utah, nos Estados Unidos, já foi candidato à Presidência do país contra Barack Obama em 2012.

Romney foi missionário na França.

NBA YoungBoy

O rapper disse que seu apoio ao mormonismo começou após ser visitado por missionários enquanto estava em prisão domiciliar em Utah. O artista estadunidense disse também que pretende se batizar em breve.

