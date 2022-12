Kristen Stewart será presidente do júri do Festival de Berlim em 2023

Atriz estadunidense foi anunciada na manhã desta sexta, 9, como responsável pela deliberação do júri do evento alemão do ano que vem

A atriz estadunidense Kristen Stewart foi anunciada na manhã desta sexta, 9, como a presidente do júri do 73º Festival de Berlim, que acontece em 2023. O evento é um dos principais do campo do cinema no mundo.

No comunicado emitido para a imprensa, os diretores do festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian destacaram o "impressionante corpo de trabalho" da artista de 32 anos, descrita ainda como uma das "mais talentosas e multifacetadas" intérpretes da geração.



A estreia de Kristen no cinema se deu em 1999 e, desde então, a atriz vem acumulando papeis em blockbusters e filmes mais arriscados. Reconhecida mundialmente pela saga "Crepúsculo", a artista desenvolveu a carreira com papeis em longas como o francês "Acima das Nuvens" (2014) — pelo qual foi premiada no César, descrito como o "Oscar" do país —, "Personal Shopper" (2016) e "Spencer" (2021) — que rendeu à atriz a primeira indicação ao Oscar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Festival de Berlim já anunciou no final de novembro que irá homenagear na edição do ano que vem o cineasta Steven Spielberg, que receberá na ocasião um Urso de Ouro Honorário.

Sobre o assunto Van com equipamentos de show de Harry Styles é roubada no Paraná

Avatar 2: James Cameron volta a fazer vibrar fãs e o mundo do cinema

Festival de Sundance: Sexualidade e fama em foco no retorno presencial

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags