Gil do Vigor diz que não entraria no BBB de novo: "minha família foi atacada"

Gil do Vigor, que se tornou um dos grandes nomes do Big Brother Brasil 2021, confessa que não entraria no reality show novamente, se tivesse a chance. Em entrevista ao podcast Podpah, o influenciador digital e economista falou sobre as consequências de sua participação.

“Antes de começar o BBB 22, eu disse que entraria. Só para ser claro, eu amo e vou ser apaixonado para sempre (pelo programa), mas hoje eu estou assistindo com uma outra visão”, disse para o programa, que é apresentado por Igor Cavalari e Thiago Marques.

Segundo ele, sua visão foi motivada pelas situações que aconteceram com a família enquanto estava confinado na casa. “Minha família foi muito atacada, minha mãe foi ameaçada de morte. Um carro preto parou na porta da minha casa e falou: 'eu estou aqui na frente e vou matar vocês'”, recordou.

O Big Brother Brasil sempre foi um de seus sonhos, mas Gil acredita que seus familiares não merecem passar por esses problemas. “Eles não merecem [passar por isso novamente]. Por mim, eu entraria mesmo, porque eu sou doido, mas hoje eu penso na minha família”, ressaltou.

O influenciador lembrou que uma das principais opiniões de sua mãe: “Era o meu sonho e o pesadelo dela”. Ainda de acordo com ele, se o público conseguisse separar a vida pessoal do programa, reconsideraria a decisão.



