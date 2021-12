Bilionário de Utah deixa a Igreja Mórmon e doa US$ 600 mil para o grupo LGBTQIA+

Após renunicar à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o bilionário Jeff Green disse que doará US$ 600 mil (R$ 3.4 milhões na cotação atual) a um grupo LGBTQIA+. Na carta que direcionou a Russel Nelson, presidente da instituição religiosa localizada em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, o empresário disse que a igreja está impedindo "o progresso global nos direitos das mulheres, civis direitos e igualdade racial e direitos LGBTQIA+". As informações são do jornal The Salt Lake Tribune.

O presidente e CEO da The Trade Desk, empresa de marketing de tecnologia, já havia deixado a igreja Mórmon - como é comumente chamada - informalmente há uma década, mas o anuncio oficial ocorreu por meio da carta que direcionou ao presidente da instituição, onde pediu a remoção de seus registros na entidade.

Considerado o homem mais rico de Utah, Jeff informou que esta será a sua primeira grande doação de sua fundação, a Dataphilanthropy, e quase metade do montante vai ser destinado a um programa de bolsas para estudantes LGBTQIA+ no estado. Os alvos do projeto são pessoas que "podem precisar ou querem deixar suas almas para se manterem" nos estudos. O grupo agraciado com a doação é o Equality Utah.

"Fizemos esse investimento considerável e publicamente para enviar uma mensagem de que o Equality Utah não vai a lugar nenhum", escreveu Green, afirmando ainda que deseja que esta tenha sido a primeira de muitas doações que estão por vir.

Utah é considerado um dos mais conservadores dos Estados Unidos. Conforme a reportagem do The Salt Lake Tribune, cerca de 62% dos residentes e 86% dos legisladores do estado são membros da igreja. Entre outras coisas, eles se opõem ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e, de forma mais recente, também são contrários a Lei da Igualdade; projeto de lei federal que visa proteger pessoas LGBTQIA+ de discriminação em habitação e emprego e serviço de júri, entre outras áreas da vida.

