Panic! At The Disco anuncia fim da banda após 19 anos

O anúncio foi feito nas redes sociais da banda; Panic! At The Disco contava com 19 anos de atividade

Liderado por Brendon Urie, a banda de pop rock Panic! At The Disco anunciou que vai encerrar as atividades. Após 19 anos de carreira, a notícia foi informada na manhã desta terça-feira, 24, nas redes sociais do P!ATD.

No comunicado assinado por Brendon Urie, o vocalista declarou que vai ser pai e, por isso, decidiu “encerrar o capítulo” com a banda. “Sarah e eu estamos esperando um bebê muito em breve! A perspectiva de ser pai e ver minha esposa se tornar mãe é ao mesmo tempo humilhante e emocionante. (...) Dito isso, vou encerrar este capítulo da minha vida e colocar meu foco e energia na minha família e, com isso, o Panic! At The Disco não existirá mais”.

Conheça o Panic! At The Disco

Formada em 2004, a banda chegou a lançar sete álbuns e conquistou o público com hits de sucesso como “The Ballad of Monalisa”, "High Hopes”, “This is Gospel” e “New Perspective”, este último estando na trilha sonora do filme “Garota Infernal”, de 2009.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a turnê “The Viva Las Vengeance” marcada para passar em países da Europa e nos Estados Unidos, os fãs de Panic! At The Disco ainda vão poder assistir os últimos shows da banda durante os meses de fevereiro e março.



Criada em Los Angeles, o Panic! At the Disco teve como formação original, além de Brendon, o baixista Brent Wilson, o guitarrista Ryan Ross e o baterista Spencer Smith. Após uma série de desentendimentos, apenas o vocalista ficou como membro oficial do grupo, que contratava músicos para turnês e gravações.

Leia também | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags