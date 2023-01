Gil do Vigor é multado quatro dias após tirar habilitação nos EUA

"Arretado mas feliz! Kkk", escreveu o ex-BBB Gil do Vigor nas redes sociais

Participante marcante do Big Brother Brasil 2021, Gil do Vigor vive nos Estados Unidos, onde faz doutorado na Universidade da Califórnia. Quatro dias após comemorar a carteira de habilitação, recebeu sua primeira multa de trânsito.

"Minha primeira MULTA. Arretado mas feliz! Kkk", escreveu Gil, em um publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 26.

Do início do processo até conseguir a permissão para dirigir, Gil tem compartilhado com os seguidores nas redes sociais. Em outubro, o economista já tinha conseguido a licença, que permite dirigir acompanhado, e agora pode transitar sozinho e comemorou nas redes.

A carteira de habilitação (CNH) brasileira permite dirigir em solo americano, mas pessoas não habilitadas precisam passar pelo processo nos Estados Unidos.

