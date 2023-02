Sob seca severa, sudoeste dos EUA não chega a acordo sobre consumo hídrico

As autoridades dos sete estados que dependem do Rio Colorado perderam o prazo dado pelo governo federal para fechar um acordo sobre redução do consumo de água, enquanto as represas estão em níveis dramáticos devido a uma seca que assola o sudoeste dos Estados Unidos.

Arizona, Califórnia, Colorado, Nevada, Novo México, Utah e Wyoming tinham prazo até esta terça-feira, 31 de janeiro, para apresentar um plano conjunto sobre como reduzir o consumo e evitar o colapso das represas.

Em caso de falta de acordo, devem se submeter a restrições rígidas impostas pelo governo federal.

As autoridades de seis dos estados - exceto a Califórnia - apresentaram uma "alternativa baseada no consenso" na segunda-feira ao Bureau of Reclamation (USBR), agência governamental encarregada da gestão dos recursos hídricos.

O texto curto estabelece limites ao consumo de água para "mitigar o risco de que as represas Powell e Mead atinjam um nível de reservatório morto".

As duas represas, alimentadas pelo rio Colorado, têm visto seus níveis baixarem a marcas dramáticas nas últimas duas décadas, enquanto uma intensa seca desidrata o oeste dos Estados Unidos.

O documento visa a servir de base para que se alcance um acordo que permita "estabilizar o sistema do rio Colorado", disse Tom Buschatzke, diretor do Departamento de Recursos Aquáticos do Arizona, citado no texto.

O rio Colorado nasce nas Montanhas Rochosas e avança por Colorado, Utah, Arizona, Nevada, Califórnia e norte do México, onde deságua no Golfo da Califórnia.

Alimenta-se principalmente da neve acumulada em grande altitude, que derrete gradualmente durante os meses mais quentes.

Mas a diminuição das precipitações e o aumento das temperaturas, provocado pela queima sem controle de combustíveis fósseis pelo homem, alteraram os ciclos com menos neve, que derrete mais rapidamente.

Consequentemente, menos água chega ao rio que abastece dezenas de milhões de pessoas e é crucial para irrigar milhares de hectares de cultivos.

Este é o segundo prazo perdido pelos estados, que não conseguem chegar a um acordo.

A Califórnia, o estado mais populoso e com maiores extensões de terras cultivadas, enfrenta enormes pressões dos vizinhos para reduzir sua demanda.

"Enquanto vários estados estão trabalhando juntos para alcançar um acordo que funcione para todos, a Califórnia se recusa a fazer a sua parte", disse nesta terça o deputado pelo Arizona Greg Stanton.

Em nota, Stanton instou o Bureau of Reclamation a considerar o modelo proposto pelos seis estados.

As autoridades encarregadas de administrar os recursos hídricos da Califórnia não responderam aos pedidos de informações da AFP.

