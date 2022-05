Deputados aprovam urgência de projeto que proíbe alterações em textos da Bíblia

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 4, por 358 votos a 32, o requerimento de urgência para o projeto de lei 4606/19, de autoria do deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), que proíbe qualquer alteração, edição, supressão, adição ou adaptação aos textos dos livros da Bíblia.

A proposta proíbe o uso do nome e/ou título "Bíblia" ou "Bíblia Sagrada" em qualquer publicação impressa ou eletrônica com conteúdo, como livros, capítulos e versículos, diferente do já consagrado pelas diversas religiões que se orientam pelo livro sagrado.

A proposta poderá ser votada nas próximas sessões do Plenário.

