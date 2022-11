Canadá quer atrair 1,4 milhão de imigrantes até 2025 para ocupar vagas de trabalho

O principal objetivo da medida é aumentar a força de trabalho do país que atualmente encontra-se com milhares de vagas de trabalho disponíveis. Entenda:

Com a seguinte frase: "Veja bem, é simples: precisamos de mais pessoas", o ministro da Imigração do Canadá, Sean Fraser, anunciou um plano de incentivo à imigração para receber cerca de 1,4 milhão de migrantes nos próximos três anos no país para preencherem vagas de emprego disponível no país.

Pelos cálculos, apenas em 2023 são esperados 465 mil novos residentes permanentes para ampliar a força de trabalho do Canadá. Para 2024, serão 485 mil e até 500 mil em 2025. Isso representa um aumento de cerca de 13% das metas iniciais do governo canadense.



O principal objetivo da medida é aumentar a força de trabalho do país que atualmente encontra-se com milhares de vagas de trabalho disponíveis e não possui mão de obra para preenchê-las.

Canadá busca incentivar imigrantes a se mudarem para o país para ocupar vagas de trabalho

Para o ministro, o plano de imigração ajudará as empresas a encontrar os trabalhadores que precisam. A medida vem caminhando na contramão de outros governos, como o americano e o britânico, que têm sido criticados internacionalmente por suas respectivas políticas rígidas contra imigração.

Os números de desempregados e vagas no país são muito contraditórios, enquanto existem 950 mil vagas abertas em diferentes setores, há também um milhão de desempregados. Um dos motivos para isso acontecer é a falta de qualificação necessária para preenchê-las.

Além disso, há uma discrepância populacional entre as áreas que demandam empregos e as onde se concentra a população do país.



Ademais, cada vez mais cidadãos canadenses estão se aposentando de seus empregos, o que criou uma demanda grande de mão de obra que não foi possível preencher. O programa também visa aumentar a incorporação de refugiados que atualmente dependem de assistência governamental.

