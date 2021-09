Qual é a música de Gabigol que Neymar ouviu em jogo da Champions League?

Prática que está se tornando tradição, Neymar escolheu uma trilha sonora para ouvir antes do jogo da Champions League entre o Paris Saint-Germain e o Manchester City, hoje, quarta-feira, 28, no Parque dos Príncipes, em Paris. A canção da vez foi 'Sei lá', do colega de profissão e ex-cunhado Gabigol, que é jogador do Flamengo e usa o nome artístico de Lil Gabi.

O atacante do PSG já ajudou a transformar em hit a música “Hoje é rave”, da DJ Barbara Labres e do MC WM, após descer de um ônibus ouvindo a canção, durante as quartas de final da última temporada da Liga dos Campeões. Comentários nas redes sociais indicavam que o brasileiro influenciou uma multidão a conhecer a música. O astro do futebol também promoveu outros artistas, como Luísa Sonza, Mc Niack e Maluma.

Conheça mais sobre 'Sei lá', música de estreia de Gabigol

Gabigol lançou sua música de estreia em 30 de agosto. Produzida por Papatinho, 'Sei lá' acumula mais de dois milhões de reproduções no Spotify e quatro milhões de visualizações no YouTube. A canção é um trap ostentação que celebra dinheiro, festas e mulheres. Em entrevista ao portal O Globo, o camisa 9 do Flamengo afirmou ter gostado da experiência na música.

“Sempre gostei muito de música, de entender todo o processo de criação. A gente já vinha conversando sobre gravar, surgiu essa oportunidade agora e foi uma experiência incrível. A parceria rolou da melhor maneira possível”, explicou ele. Papatinho ficou responsável pela parte técnica do desenvolvimento da faixa, visto que o atleta não tinha experiência. Para assistir ao clipe de “Sei lá”, clique aqui ou reproduza o player abaixo.

