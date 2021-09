Ciclo da Lua influencia qualidade de sono das pessoas, aponta estudo

A pesquisa sueca acompanhou noites de sono de 492 mulheres e 360 ​​homens durante as fases minguante e crescente do ciclo lunar. A Lua pode impactar o sono através da luz do Sol refletida por ela nos horários em que pessoas vão dormir

Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Uppsala, na Suécia, concluiu que o sono das pessoas é influenciado pelo ciclo da Lua e que os homens são mais afetados do que as mulheres. Publicada na revista holandesa “Science of the Total Environment”, a pesquisa acompanhou noites de sono de 492 mulheres e 360 homens durante as fases minguante e crescente do ciclo lunar.

“Descobrimos que os homens acompanhados durante as noites do período crescente do ciclo lunar exibiram menor eficiência do sono e maior tempo acordado após o início do sono, em comparação com os homens cujo sono foi medido durante as noites no período de declínio”, explicou o autor do estudo, Christian Benedict, professor no departamento de Neurociências da instituição.

No período crescente da Lua, é possível ver, da Terra, mais iluminação na superfície do satélite natural; nesse cenário, o momento em que a Lua cruza o meridiano de um local muda gradualmente para o fim da noite. Paralelamente, no período minguante, acontece o contrário: há menos superfície lunar visível e o meridiano é cruzado durante as horas do dia.

Segundo o pesquisador, uma das formas com que a Lua impacta no sono pode ser a luz do Sol refletida por ela nos horários em que as pessoas geralmente se direcionam às suas camas para dormir. “Nosso estudo, é claro, não consegue distinguir se a associação do sono com o ciclo lunar foi causal ou apenas correlativa”, finalizou Christian.



