Dieta e rotina de Cristiano Ronaldo: 6 refeições, sono intenso e exercícios

Por trás do sucesso do CR7, existe muita disciplina em sua rotina e cuidados como: 6 refeições ao dia, método especial de sono e muitos exercícios físicos; confira detalhes da dieta de Cristiano Ronaldo

Além do reconhecimento dentro de campo, o craque Cristiano Ronaldo é conhecido por sua grande disciplina, que reflete diretamente no seu desempenho profissional. Aos 36 anos, idade que muitos jogadores se aproximam da aposentadoria, CR7 mantém seu ritmo e alto nível, fatos comprovados em seu retorno ao Manchester United.

Todo o seu sucesso se sustenta em três pilares ou "segredos": a dieta restrita, a rotina intensa de exercícios físicos e muitas horas de sono.

Cristiano Ronaldo dorme 5 vezes ao dia

O craque português utiliza o método que aprendeu com Nick Littlehales, conhecido como "guru do sono", que consiste em vários ciclos de sono com 90 minutos cada, como em partidas de futebol. Além disso, Cristiano Ronaldo para de usar celular uma hora e meia antes de dormir.

Cristiano Ronaldo se alimenta 6 vezes ao dia

O tabloide inglês "The Sun" mostrou como é a alimentação de Cristiano Ronaldo durante um dia, com seis refeições. No café da manhã: presunto, queijo e iogurte desnatado. Em seguida: frango e salada. A terceira refeição consiste em atum, azeitonas, ovos e tomate. Antes de jantar, o craque lancha torradas com abacate e outras frutas. As últimas duas refeições são com frutos do mar e salada.

Cristiano Ronaldo e sua intensa rotina de exercícios físicos

Na academia, o principal treino de Cristiano Ronaldo é dividido entre exercícios cardiovasculares - como corrida e remo - e pesos. Para situações semelhantes de jogos, o foco está em exercícios de alta intensidade como "sprint", muito utilizados em treinos.

