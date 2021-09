Com 8 anos, jogadora argentina se torna a mais jovem patrocinada pela Nike

Com apenas 8 anos de idade, a argentina Felicitas Flores Mussi fechou contrato com a Nike e se tornou a mais jovem atleta a receber o patrocínio de uma fornecedora esportiva. O feito da garota ultrapassou grandes nomes do esporte como Neymar e Messi, que fecharam com marcas esportivas com 14 e 13 anos, respectivamente

Felicitas fechou três anos de contrato com a marca esportiva e é uma grande promessa no futebol. Por meio do Instagram, a atleta agradeceu ao apoio de todos que acreditam no seu potencial no futebol. "O mais bonito é que está escrito ‘jogadora de futebol’. Obrigada a todos que apoiam meu sonho", escreveu Felicitas.

Além da garota argentina, outra aposta da marca é o brasileiro Kauan Basile, de 9 anos, contratado pela Nike em janeiro deste ano quando ainda tinha 8 anos.

