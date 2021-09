Pelé parabeniza Messi por superar seu recorde de maior artilheiro sul-americano

Ainda se recuperando em um hospital em São Paulo de uma cirurgia de cólon, o ex-jogador brasileiro postou uma foto do atacante com a camisa da seleção da Argentina

Pelé usou as redes sociais para parabenizar o argentino Lionel Messi por superar neste mês seu recorde como maior artilheiro de uma seleção sul-americana.

Ainda se recuperando em um hospital em São Paulo de uma cirurgia de cólon, o ex-jogador brasileiro postou uma foto do atacante com a camisa da seleção da Argentina e no texto pediu desculpas pela demora no reconhecimento da conquista alcançada no dia 9 de setembro.

"Olá @leomessi, desculpe se estou atrasado. Porém, eu não queria deixar passar a chance de te dar parabéns por mais um recorde superado no início deste mês. O seu talento para jogar bola é incrível! Espero que você conquiste muito mais ainda, ao lado dos meus amigos @k.mbappe e @neymarjr", indicou o texto, citando os companheiros de Messi no Paris Saint Germain.

O craque argentino ultrapassou a marca de 77 gols de Pelé como artilheiro do time sul-americano ao chegar aos 79 durante a última série de partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Pelé, de 80 anos, segue internado após uma operação em 5 de setembro para remover um tumor no cólon, que os médicos consideraram suspeito.





