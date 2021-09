Teste brasileiro revela idade biológica das pessoas; veja como funciona

Você pode até ter 25 anos desde seu nascimento, mas sabia que sua idade biológica pode ser menor ou maior? Pesquisadores da empresa biotecnológica brasileira Biological Age desenvolveram um teste para detecção da idade biológica — diferente da idade cronológica. O estado de saúde de um paciente pode refletir a comparação entre essas duas idades.

Chamada “BioAgeTeste”, a ferramenta feita pela empresa analisa o DNA extraído de uma amostra de sangue. Essa análise quantifica o número de pares de bases que formam os telômeros, responsáveis por proteger as pontas dos cromossomos que armazenam material genético. Um telômero se encurta cada vez que uma célula se divide; quando está curto demais, não consegue proteger a célula, que se torna disfuncional.

Na avaliação feita pelo teste, um número de referência é usado para comparar o comprimento dos telômeros. É a partir disso que a idade biológica é definida. Ela deve ser sempre menor que a idade cronológica. Mas, caso seja maior, o envelhecimento celular pode ser revertido, segundo a Biological Age. Isso pode ser alcançado com mudanças no estilo de vida e algumas suplementações, sempre acompanhadas por profissionais da epigenética.

Estilo de vida tem influência significativa na idade biológica

Uma enzima, chamada telomerase, é responsável por “realongar” os telômeros. Com isso, as células são mantidas saudáveis e funcionais, resultando em uma idade biológica satisfatória. A formação da telomerase pode ser ativada com certas práticas, como a atividade física regular, a exposição à vitamina D por meio do Sol e uma dieta equilibrada.



