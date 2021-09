Confira lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo em 2021

O português Cristiano Ronaldo voltou a ocupar a primeira posição entre os jogadores mais bem pagos do mundo. Em lista divulgada pela revista norte-americana Forbes nessa terça-feira, 21, o atacante ultrapassou o argentino Lionel Messi após acertar o seu retorno ao Manchester United, da Inglaterra, na última janela de transferências.

O levantamento feito pela revista adotou como critério os rendimentos alcançados pelos atletas por meio de salários e patrocínios. De acordo com a Forbes, Cristiano Ronaldo irá receber, sem considerar os impostos, 125 milhões de dólares — cerca de R$ 660 milhões no câmbio atual —, na temporada 2021/2022. Deste valor, 70 milhões de dólares são de salários e bonificações por assinar contrato com o United. O restante dos valores são provenientes de patrocínios, como o da Nike, e a expansão da marca CR7, que atende mercados de roupas, perfumes e acessórios.



Único brasileiro no ranking divulgado pela revista, Neymar ocupa a terceira posição, atrás de Cristiano Ronaldo e do seu novo companheiro no Paris Saint-Germain, Lionel Messi. O craque brasileiro deve receber cerca de 95 milhões de dólares (R$ 503 milhões atuais) nesta temporada. Considerando-se apenas os salários, Neymar e Messi superam o português e são os dois jogadores com os vencimentos mais caros. Cada um deve receber 75 milhões de dólares por ano do clube francês, o que equivale a R$ 397,2 milhões no câmbio de hoje.

Confira a lista dos dez jogadores mais bem pagos do mundo de acordo com a revista Forbes

Cristiano Ronaldo -Manchester United (ING)

Salário: 70 milhões de dólares

Patrocínios: 55 milhões de dólares

Total: 125 milhões de dólares (R$ 660 milhões) Lionel Messi -Paris Saint-Germain (FRA)

Salário: 75 milhões de dólares

Patrocínios: 35 milhões de dólares

Total: 110 milhões de dólares (R$ 583 milhões) Neymar - Paris Saint-Germain (FRA)

Salário: 75 milhões de dólares

Patrocínio: 20 milhões de dólares

Total: 95 milhões de dólares (R$ 503 milhões) Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain (FRA)

Salário: 28 milhões de dólares

Patrocínio:15 milhões de dólares

Total: 43 milhões de dólares (R$ 228 milhões) Mohamed Salah - Liverpool (ING)

Salário: 25 milhões de dólares

Patrocínio: 16 milhões de dólares

Total: 41 milhões de dólares (R$ 217 milhões) Robert Lewandowski - Bayern de Munique (ALE)

Salário: 27 milhões de dólares

Patrocínio: 8 milhões de dólares

Total: 35 milhões de dólares (R$ 186 milhões)

Andres Iniesta - Vissel Kobe (JAP)

Salário: 31 milhões de dólares

Patrocínio: 4 milhões de dólares

Total: 35 milhões de dólares (R$ 186 milhões)

Paul Pogba -Manchester United (ING)

Salário: 27 milhões de dólares

Patrocínio: 7 milhões de dólares

Total: 34 milhões de dólares (R$ 180 milhões) Gareth Bale -Real Madrid (ESP)

Salário: 26 milhões de dólares

Patrocínio: 6 milhões de dólares

Total: 32 milhões de dólares (R$ 170 milhões)

Eden Hazard - Real Madrid (ESP)

Salário: 26 milhões de dólares

Patrocínio: 3 milhões de dólares

Total: 29 milhões de dólares (R$ 154 milhões)

