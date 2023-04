Tamboril: rio Acaraú transborda e alaga ruas da cidade

Vídeos compartilhados nas redes sociais neste domingo, 2, mostram o rio Acaraú transbordando em diversos pontos. As imagens foram registradas em Tamboril, no Sertão de Crateús.

Em alguns dos vídeos, é possível ver uma barragem do rio com fluxo intenso de água. Em outros, são mostradas ruas da cidade tomadas pela água, que chegou a atingir construções.

Na madrugada deste domingo, foi relatado o rompimento de uma barragem na localidade de Oliveiras, no mesmo município. Em apuração, O POVO não conseguiu confirmação do caso. O açude Carão, abastecido pelo rio Acaraú, está com alta capacidade, mas ainda não sangrou.



Independência tem maior chuva no Ceará em 24h

Independência, município vizinho a Tamboril, registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas: entre as 7 horas do sábado, 1º, e as 7 horas de hoje, foram mais de 180 mm de precipitação. Crateús, também limítrofe, ficou em segundo lugar, com 161 mm.

No restante do Estado, a quadra chuvosa também tem apresentado números significativos. Todas as macrorregiões do Ceará tiveram precipitação acima do esperado em março, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A quantidade de chuvas traz boas notícias para a reserva hídrica do Estado. O número de açudes sangrando no Ceará chega a quase 50, 140% a mais que na mesma época em 2022.

No entanto, a falta de estrutura para lidar com as chuvas também gera perigos. Atualmente, 15 municípios estão em situação de emergência, e um decretou estado de calamidade pública devido a inundações e deslizamentos.

