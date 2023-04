O POVO empossa novos membros do Conselho de Jovens Leitores

Para a terceira edição do Conselho, foram empossados 46 jovens, integrantes de 43 entidades cearenses

Amor pela leitura e sede por transformação social tomaram o Museu da Fotografia de Fortaleza durante a solenidade de posse dos novos integrantes do Conselho de Jovens Leitores (CJL) do Grupo de Comunicação O POVO. A cerimônia de abertura da 3ª edição do CJL ocorreu na tarde desta sexta-feira, 31.

Ao todo foram empossados 46 jovens, com faixa etária entre 14 e 19 anos, que fazem parte de diversas instituições atuantes no Ceará, que vão desde o ramo empresarial aos movimentos sociais, raciais e ambientais. Foram selecionadas 43 organizações e cada uma convidou um integrante para fazer parte da equipe de conselheiros.

Entre as atividades realizadas pelos membros, estão as reuniões mensais, nas quais os jovens poderão sugerir pautas, avaliar os produtos do O POVO e levantar questões para serem debatidas pelo veículo. Objetivo é tornar o fazer jornalístico cada vez mais democrático e plural.

A coordenação do Conselho está a cargo do jornalista Cliff Villar, diretor corporativo do O POVO. Para ele, a pluralidade de ideias constrói pontes para o diálogo sobre relevantes temas atuais e para o pensamento crítico coletivo sobre a sociedade.

“A participação deles rejuvenesce a nossa visão. De certa forma, é uma confirmação do nosso DNA, a confirmação de que nós somos um veículo fundado por um poeta há 95 anos. Nosso grande desafio é continuarmos jovens sendo uma empresa tão longeva, é seguir inovando e mantendo a tradição de um jornal quase centenário. E o Conselho traz muito disso, um pensamento mais livre e crítico, ao mesmo tempo que são jovens com muito ímpeto de participar. Isso nos move", analisa Cliff.

Uma das conselheiras empossadas na solenidade foi Raquel Jenipapo, da Associação das Mulheres Indígenas Jenipapo Kanindé. Ela conta que o convite para participar do CJL veio por uma indicação e que, a partir do incentivo dos representantes de seu povo, logo resolveu aceitar.

“Essa é a primeira oportunidade que o meu povo terá de estar nesse espaço de acolhida para a juventude, sobretudo para a área educacional e formativa, que são pontos que o meu povo considera como cruciais. Então, esse é um momento muito importante, não só para a Raquel, como para todo o povo Jenipapo Kanindé e para todos os povos indígenas do Estado do Ceará”, diz a nova conselheira.

A secretária Juliana Alves Jenipapo, titular da Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará, esteve presente para prestigiar a posse de Raquel, que é sua sobrinha. “Para nós, é uma alegria muito grande ter essa abertura de um jornal de tamanha importância para o povo cearense. Ter esse reconhecimento e essa representatividade indígena a partir da participação da Raquel em um Conselho de Jovens Leitores é motivo de muita felicidade para a gente”, afirma Juliana.

Ainda marcando presença no evento, esteve na solenidade a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França. Segundo ela, o Conselho de Jovens Leitores surtirá impactos muito positivos, não só para o estímulo da criticidade e do olhar apurado dos direitos humanos, como para o eventual desenvolvimento de políticas públicas para a juventude.

“São dados que só a juventude pode repassar, o que ela efetivamente precisa e necessita para que ela seja incluída dentro das pautas que estão no cotidiano. São 43 entidades, cada uma delas apresentando um jovem leitor, cada coletivo desse buscando pautar temas importantíssimos para a nossa sociedade. Realmente, o jornal O POVO está de parabéns”, declara a secretária.



Conselho de Jovens Leitores (CJL) 2023

Taynara Araújo

Articulação de Mulheres Brasileiras

Otávio Fernandes

Associação Caatinga

Raquel Alves

Associação das Mulheres Indígenas Jenipapo Kanindé

Ana Katrine de Moraes Sousa

Associação dos Jovens Advogados do Ceará - AJA CE

Lucas Braga Santos

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (Aje Fortaleza)

Erivanya Rabelo da Silva

Associação Peter Pan

Antônio Gabriel

Biblioteca Viva (Barroso)

Vitória Teixeira dos Santos

Casa Azul Ventures

Antonio Elielto

Casa de Vovó Dedé

Francisco Felipe Pinto Braga

Casa Mãe África

Wivyna Freitas Dos Santos

Central Única das Favelas (Cufa)

Fernanda Ferreira da Silva

Centro Cultural do Canindezinho

Italo Bernardo Ribeiro

Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creace)

Amanda de Oliveira Mendes

Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues

Guilherme de Carvalho Oliveira

Coletivo Dendê de Luta

Ana Júlia de Souza Pereira

Comunidade Católica Shalom (SHALOM)

Igor Rodrigues Ximenes

Faculdade CDL

Camila Fragoso

Federação das Indústrias do Ceará

Enzo de Oliveira Gomes

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE)

Katarine Ribeiro Nobre

Fundação Batista Central (IBC)

Pedro Rian Paulino Lima

Fundação Beto Studart

Maria Eduarda Guedes Onofre

Fundação Oswaldo Cruz

Isaías Mateus Alves de Sousa

Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte - Instituto Cuca

Janaina Assunção

Instituto de Música Jacques Klein

Cairo Sousa

Instituto Dragão do Mar

Angelo Caet Huawei

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Stefany Almeida de Mesquita

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional - IDESQ

Pedro Henrique Carvalho dos Santos

Instituto Povo do Mar- IPOM

Maria João Rodrigues Alves

Instituto Sérvulo Esmeraldo

Larissa Santiago

Instituto Verdeluz

Bianca dos Santos Silva

Iracema Digital

Paulo Augusto da Costa Bezerra Filho

Lar Santa Mônica

Claudio Aleff ramos dos Santos

Movimento Negro Unificado (MNU)

Kelen Melo

ONG Aquasis

Jonas Brendo Santiago Silva

Pequeno Nazareno

Maria Eduarda da Silva Duarte

Rede dos Catadores (as) de Resíduos Sólidos Recicláveis do Estado do Ceará

Lívia Ellem de Almeida Mota

Rede dos Catadores (as) de Resíduos Sólidos Recicláveis do Estado do Ceará

Ana Mônica Sabino

Sebrae

João Eduardo Vasconcelos Brígido

Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará (SINAPRO)

Rafael Pamplona e Souza

SINDUSCON Jovem CE

Ana Cláudia Brenas Vidal de Meneses

SINDUSCON Jovem CE

Jefferson Carlos Pimenta Da Silva

União Nacional dos Estudantes (UNE)

Junayara Wallesca Diógenes da Cunha Lima

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

José Lima de Sousa Júnior

Universidade Estadual do Ceará (Uece)

João Victor Carneiro de Alencar

Universidade Estadual do Ceará (Uece)



