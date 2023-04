Tejuçuoca: idoso é encontrado vivo após nove dias desaparecido

Um idoso foi encontrado por cães farejadores do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) após nove dias desaparecido. O resgate aconteceu na manhã deste sábado, 1º, em Tejuçuoca, no Vale do Curu.

O homem, de cerca de 80 anos, foi achado com vida em um matagal. Ele mora no distrito de Retiro, e teria saído de casa na sexta-feira, 24, dizendo que iria ao barbeiro.

Segundo informações de familiares, ele tem doença de Alzheimer, e pode ter se desorientado. Após sair de casa, ele não foi visto novamente.

Na quinta-feira, 30, o CBMCE foi acionado para lidar com o desaparecimento. Os bombeiros usaram cães farejadores para procurar o idoso, mas, devido à extensão da área, ele só foi encontrado após dois dias de busca.

No momento em que foi encontrado, ele estava "debilitado, mas consciente". Os bombeiros prestaram os primeiros socorros no local e o idoso foi encaminhado de ambulância a uma unidade de saúde em Tejuçuoca.

