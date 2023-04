Itarema: ação policial flagra crimes ambiental e financeiros

Uma ação policial em Itarema, no Litoral Norte do Ceará, deu origem a uma série de desdobramentos. As informações do caso, que ocorreu nessa sexta-feira, 31 de março, são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os policiais inicialmente apuravam sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A investigação, porém, acabou rendendo uma prisão em flagrante por crime ambiental e um novo inquérito, sobre crimes contra a ordem tributária.

Na manhã da sexta-feira, agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) foram a uma fábrica de gelo no distrito de Torrões, apurar os crimes financeiros. Chegando ao local, flagraram um caminhão-tanque com óleo diesel e botijões de gás armazenados de forma irregular e sem documentação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que auxiliavam na operação, prestaram apoio no flagrante.

José Hiltomar Costa Martins, gestor da fábrica de gelo que era o centro da primeira investigação, foi preso por crime ambiental, pelo armazenamento irregular do combustível. Segundo a SSPDS, o diesel era usado para abastecer barcos de pesca. Não foi informado motivo para armazenamento dos botijões.

As ilegalidades continuaram: durante a operação, os policiais presenciaram aproximadamente 50 toneladas de peixe sendo vendidas sem nota fiscal. A descoberta levou à abertura de outro inquérito policial, que investigará possíveis crimes contra a ordem tributária.

Os três casos estão sob responsabilidade da Delegacia Municipal de Itarema. O caminhão e os combustíveis foram apreendidos, mas a carga de peixes, por ser perecível, foi liberada.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Tejuçuoca: idoso é encontrado vivo após nove dias desaparecido

O POVO empossa novos membros do Conselho de Jovens Leitores

Centro-Norte do Ceará tem risco médio de chuvas intensas neste sábado

Em Tabuleiro do Norte, chuva de 87 mm deixa bairros alagados e famílias desalojadas

São João do Jaguaribe recebe maior chuva do Ceará nas últimas 24h

Mortes de mulheres e LGBTQIA+ serão tratados primariamente como crimes de ódio no Ceará

PM é preso suspeito de matar amigo com tiro na cabeça em bar em Barro, interior do Ceará

Rodovias no Ceará têm trechos com rompimento e riscos de deslizamento

Tags