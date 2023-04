Em Tabuleiro do Norte, chuva de 87 mm deixa bairros alagados e famílias desalojadas

No entorno do campus do IFCE, as vias estavam completamente alagadas

O município de Tabuleiro do Norte, a 217,2 km de Fortaleza, tem quatro pontos em estado emergencial nesta sexta-feira, 31. O Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) na Cidade teve as vias de entorno completamente alagadas.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Município registrou 87 milímetros (mm) de chuva durante a madrugada. Com o acumulado de quinta-feira, 30, o total chega a quase 120 mm.



De acordo com a Prefeitura de Tabuleiro do Norte, os bairros mais críticos são: José Mendes, 8 de Setembro, Passagem e Sítio Juazeiro. Ainda conforme a gestão municipal, pelo menos 30 famílias estão desalojadas. Todas foram realocadas para casas de parentes e escolas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As escolas Antônio Alves Maia, na Sede, e a Escola Senhorinha Oliveira Gondim, localizada no bairro Sítio Juazeiro, estão com as atividades paralisadas e sendo usadas como abrigo.



Impressionado com a intensidade da chuva na região e com os impactos dos alagamentos no entorno do Instituto, o diretor geral do IFCE - Campus Tabuleiro do Norte, Sildemberny Souza, diz que, desde 2009 — quando o acumulado de todos o mês de março foi 194.7 mm, conforme a Funceme —, nunca tinha observado tamanha quantidade de chuva no local.



Segundo Sildemberny, a água não adentrou a unidade, mas casas próximas. “A situação é bem delicada. Nunca tinha acontecido. Sou tabuleirense, só me lembro de algo semelhante em 2009, e, ainda assim, não provocou o mesmo efeito”, revela.



“Pelo lado Leste, algumas residências ficaram ilhadas. No lado Norte, em uma das entradas da Cidade, há casas repletas de água (dentro e fora). Em Passagem, ontem à noite, tinha água ‘de um palmo’, e na comunidade Água Santa, há condição de ilhamento”, detalha.



Das três rotas de acesso ao Instituto, apenas uma, o Horto Florestal, estava habilitada para o tráfego seguro. No entanto, em decorrência dos impactos causados na madrugada desta sexta, todas se tornaram inviáveis. As aulas foram suspensas e não há previsão de retorno.



“Tivemos uma reunião com os servidores, acabamos discutindo que a Prefeitura iria providenciar uma retroescavadeira para escoar uma parte desta água, e o canal seria aberto por trás da escola estadual”, finaliza o diretor.



Em comunicado, Rildson Rabelo, prefeito de Tabuleiro do Norte, acionou o Comitê de Crise. Ele afirmou que todo apoio será ofertado às famílias impactadas, por meio da distribuição de colchões, assistência médica e social, ao lado da Vigilância e da Defesa Civil Municipais.



Como ações emergenciais, houve a abertura de uma vala no bairro Sítio Juazeiro para o escoamento de água. Além disso, nas imediações do IFCE, máquinas foram distribuídas a fim de alargar um córrego natural em direção a Lagoa da Salina, que recebe grande parte das águas da Cidade.



Sobre o assunto Chuvas no Ceará: Itapipoca registra alagamentos e deslizamentos

Milhã sofre com alagamentos após chuvas intensas na região

Municípios têm estradas interditadas após alagamentos; em Reriutaba, rio transbordou

Tags